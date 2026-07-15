Friedrich Vorwerk erhält Auftrag für Wasserstoffleitung H2Coastlink 1
- Friedrich Vorwerk Teil ARGE erhält Großauftrag
- Arbeiten starten diesen Sommer Übergabe Herbst 2027
- Kernstück rund 24 km H2-Leitung verbindet Emden
TOSTEDT/BERLIN (dpa-AFX) - Der Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk hat als Teil einer Arbeitsgemeinschaft einen Großauftrag für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" erhalten. Der Auftragswert liegt im zweistelligen Millionenbereich, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Arbeiten sollen diesen Sommer beginnen und die Übergabe sei für den Herbst 2027 vorgesehen.
Kernstück der neuen Trasse zwischen Emden und Leer sei eine rund 24 Kilometer lange Wasserstoffhochdruckleitung, wie es weiter von dem Unternehmen heißt, dessen größter Aktionär die Beteiligungsgesellschaft MBB ist. Die H2Coastlink-1-Leitung soll den Elektrolyseur in Emden mit dem Wasserstoff-Kernnetz verbinden. An die Leitung sollen weitere Leitungen des Wasserstoff-Kernnetzes angeschlossen werden./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 18.131 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -6,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +0,46 %/+70,02 % bedeutet.
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Ich habe mal wieder meine Daten aktualisiert und komme mit den Werten aus dem GB 2025 (Anteilswerte, Anzahl Aktien, Liquidität Holding) und den aktuellen Börsenkursen auf folgendes Ergebnis:
Liquidität/Gold/Wertpapiere: 373,6 Mio / 70,28 Euro je Aktie
Vorwerk 44,26% Anteil: 619,6 Mio / 116,56 Euro je Aktie
Aumann 47,81% Anteil: 88,6 Mio / 16,68 Euro je Aktie
Delignit 56,11% Anteil: 13,8 Mio / 2,59 Euro je Aktie
Summe Cash + börsennotierte Firmen: 206,11 Euro je Aktie
Grobe Schätzung der restlichen Beteiligungen:
80% Anteil DTS mit Umsatz x 1: 92,6 Mio / 17,41 Euro je Aktie
93,01% Anteil Hanke mit Umsatz x 0,5: 32,7 Mio / 6,15 Euro je Aktie
100% CT Formpolster mit Umsatz x 0,5: 11,9 Mio / 2,23 Euro je Aktie
Bin ich bei 231,90 Euro je Aktie. Abzgl. 20% Holdingabschlag wäre mein fairer Wert bei ca. 186 Euro.
TDS 2025
New Record
- Nach fast vier Jahrzehnten bei DTS, geht Ulrich Möller offiziell in den Ruhestand (verbleibt im Aufsichtsrat der DTS IT AG), sein Nachfolger als CFO und Vorstand ist Torben Strauß
- Wir sind Top 10 Security-Hersteller in Deutschland, der EU-weit mit eigener Software & Managed Services aktiv ist
- Launch vom DTS Aviator als MSP-Innovation für gläserne Managed Security Services – einzigartig in Deutschland
- Umsatzrekord mit 140 Mio. €, 40 % Umsatzwachstum zu 2024 & 50 % des Gewinns durch Security Software „Made by DTS“