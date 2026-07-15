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    Friedrich Vorwerk erhält Auftrag für Wasserstoffleitung H2Coastlink 1

    Für Sie zusammengefasst
    • Friedrich Vorwerk Teil ARGE erhält Großauftrag
    • Arbeiten starten diesen Sommer Übergabe Herbst 2027
    • Kernstück rund 24 km H2-Leitung verbindet Emden
    Friedrich Vorwerk erhält Auftrag für Wasserstoffleitung H2Coastlink 1
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOSTEDT/BERLIN (dpa-AFX) - Der Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk hat als Teil einer Arbeitsgemeinschaft einen Großauftrag für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" erhalten. Der Auftragswert liegt im zweistelligen Millionenbereich, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Arbeiten sollen diesen Sommer beginnen und die Übergabe sei für den Herbst 2027 vorgesehen.

    Kernstück der neuen Trasse zwischen Emden und Leer sei eine rund 24 Kilometer lange Wasserstoffhochdruckleitung, wie es weiter von dem Unternehmen heißt, dessen größter Aktionär die Beteiligungsgesellschaft MBB ist. Die H2Coastlink-1-Leitung soll den Elektrolyseur in Emden mit dem Wasserstoff-Kernnetz verbinden. An die Leitung sollen weitere Leitungen des Wasserstoff-Kernnetzes angeschlossen werden./mis/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 18.131 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -6,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +0,46 %/+70,02 % bedeutet.





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