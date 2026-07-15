JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen Ferrari am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie sehen im Unternehmen einen "konkurrenzlosen Luxus-Infrastruktur-Player", der sich dank seines ultrareichen Kundenstamms immer besser von der allgemeinen Autokonjunktur abkoppeln kann./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 323,5EUR auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.





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