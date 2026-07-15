JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Positiv'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen Diageo am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Der globale Marktführer für hochpreisige Alkoholika navigiere derzeit durch einen gewissen "Premiumisierungs-Hangover", profitiere dabei aber vom neuen Management und einer strikteren Kostendisziplin./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 17,77EUR auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
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