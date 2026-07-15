Chipausrüster ASML erwartet 2026 noch bessere Geschäfte
- ASML erwartet Umsatz 43 bis 45 Milliarden Euro
- Bruttomarge prognostiziert bei 54 bis 56 Prozent
- Q2 Umsatz steigerte sich auf 9,3 Milliarden Euro
VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML rechnet dank des Booms von Künstlicher Intelligenz mit noch besseren Geschäften im laufenden Jahr. Der Umsatz soll nun 43 bis 45 Milliarden Euro erreichen, teilte das im EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mit. Erst im April hatte das Management seine Prognose auf 36 bis 40 Milliarden Euro angehoben. Die Bruttomarge soll mit 54 bis 56 Prozent nun ebenfalls höher ausfallen als zuletzt gedacht. Die neuen Zielwerte übertreffen auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
Im zweiten Quartal steigerte ASML den Umsatz überraschend stark auf gut 9,3 Milliarden Euro nach knapp 8,8 Milliarden im ersten Quartal. Die Bruttomarge stieg von 53 auf 54 Prozent und übertraf ebenfalls die Erwartungen von Experten. Unter dem Strich verdiente der Konzern gut 2,9 Milliarden Euro nach knapp 2,8 Milliarden im ersten Jahresviertel./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 6.260 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,34 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 625,77 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.987,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +4,54 %/+41,44 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
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