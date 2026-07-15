Kontron erhält millionenschweren Dienstleistungsauftrag von Bahnbetreiber

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 18.131 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +0,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +17,09 %/+30,10 % bedeutet.