Kontron erhält millionenschweren Dienstleistungsauftrag von Bahnbetreiber
- Kontron bekommt Dienstleistungsauftrag knapp 100 Mio
- Wartung und Sicherheit jährlich bis 2035 Option 2040
- Kontron nennt Auftraggeber nicht und ist im SDax notiert
LINZ/AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen erhalten. "Dieser Vertrag umfasst die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Sicherheitsleistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron machte keine weiteren Angaben zum Auftragsgeber./mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 18.131 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +0,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +17,09 %/+30,10 % bedeutet.
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könnte so passieren, Kontron wird dann aber das ARP reaktivieren. Und langfristig zielt das ganze Geschehen aus meiner Sicht auf eine Übernahme oder Merger ab. Nicht ohne Grund ist NH bei Ennoconn zum CTO bestellt worden. Steve Chu (CEO Ennoconn) und NH scheinen ganz gut miteinander zu können. Und beim letzten call hat NH sogar "...we are like brothers" von sich gegeben. Und im Sept ist ein capital markets day angesetzt. Ich glaube dass hinter den Kulissen schon die Grundsätze verhandelt werden bevor man an die Öffentlichkeit geht.
Niederhauser wird CTO bei Ennoconn
10.07.26, 21:54 Uhr
Ja aber es ist schade da werden 58 Seiten Stellungnahme gebracht wo alles erklärt wird und keiner schaut es sich an.