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    Kontron erhält millionenschweren Dienstleistungsauftrag von Bahnbetreiber

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron bekommt Dienstleistungsauftrag knapp 100 Mio
    • Wartung und Sicherheit jährlich bis 2035 Option 2040
    • Kontron nennt Auftraggeber nicht und ist im SDax notiert
    Kontron erhält millionenschweren Dienstleistungsauftrag von Bahnbetreiber
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ/AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen erhalten. "Dieser Vertrag umfasst die jährliche Beauftragung von Wartungs- und Sicherheitsleistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron machte keine weiteren Angaben zum Auftragsgeber./mne/zb

    Kontron

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 18.131 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +0,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +17,09 %/+30,10 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Pflichtangebot von Ennoconn zu 23,50€ und dessen Einfluss auf Kurs und Bewertung. Diskutiert werden stagnierende Kurse unter dem Angebot, geringe Andienungsquote (~650k, ~1%), Arbitrage- und regulatorische Verzögerungsrisiken bei einer Übernahme, Spekulationen über Merger/Übernahme sowie Governance-Risiken durch Verflechtungen und die Gefahr einer Verlagerung der Notiz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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