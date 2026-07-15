JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Bausoftware-Spezialisten am 30. Juli dürften ein organisches Umsatzwachstum von knapp 14 Prozent belegen, schrieb Joseph George am Dienstag in seinem Ausblick. Margenseitig dürfte das Quartal im Rahmen der Saisonalität der jüngsten Investitionen der Kunden ein wenig schwächer aussehen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 56,13EUR auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Joseph George

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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