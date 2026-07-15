🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    EthSystems startet mit dem Ziel, Datenschutzlösungen für Institutionen auf Ethereum zu entwickeln

    EthSystems startet mit dem Ziel, Datenschutzlösungen für Institutionen auf Ethereum zu entwickeln
    Foto: adobe.stock.com

    EthSystems wurde vom Team der Institutional Privacy Task Force der Ethereum Foundation gegründet und entwickelt Datenschutz- und Compliance-Technologie für Ethereum

    Zu den wichtigsten Geldgebern zählen Bitmine, Sharplink und Joe Lubin

    NEW YORK, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- EthSystems, ein Ingenieurs- und Forschungsunternehmen (das „Unternehmen"), gab heute seinen öffentlichen Start bekannt, finanziert durch eine Ankerfinanzierung von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET), Joe Lubin und weiteren Unterstützern des Ökosystems. Das Unternehmen entwickelt Datenschutztechnologie, die es Banken, Vermögensverwaltern und anderen regulierten Institutionen ermöglicht, Finanztransaktionen auf Ethereum in großem Maßstab durchzuführen, ohne sensible Informationen wie Handelsdetails oder Kundenidentitäten preiszugeben.

    Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

    EthSystems wurde von dem Team gegründet, das die Institutional Privacy Task Force („IPTF") der Ethereum Foundation aufgebaut und geleitet hat. Das Unternehmen startet mit einem Jahr Open-Source-Arbeit, die bereits unter ethsystems.org öffentlich zugänglich ist, sowie mit direkt aufgebauten Beziehungen zu Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Tier-1-Banken und Vermögensverwaltern.

    Banken, Vermögensverwalter und Marktinfrastrukturanbieter prüfen und setzen bereits Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und die Abwicklung auf Ethereum ein. Eine sinnvolle institutionelle Akzeptanz erfordert jedoch mehr als nur den Zugang zum Netzwerk: Institutionen benötigen komplette Systeme, die geschäftlich sensible Informationen schützen, regulatorische und Compliance-Anforderungen erfüllen und sich in die bereits von ihnen betriebene Infrastruktur integrieren lassen. EthSystems entwickelt die Technologie, die es jeder Transaktionspartei ermöglicht, genau das zu sehen, wozu sie berechtigt ist – und nicht mehr –, ohne dabei auf die Dezentralisierung und Sicherheit zu verzichten, die den Kern von Ethereum bilden.

    EthSystems schließt sich zwei weiteren Organisationen an, die kürzlich aus der Ethereum Foundation ausgegliedert wurden und jeweils eine eigenständige und sich ergänzende Rolle einnehmen. Ethlabs treibt die Weiterentwicklung des Kernprotokolls und der Infrastruktur von Ethereum voran. Ethereum Institutional ist für die Zusammenarbeit mit institutionellen Akteuren, Aufklärung, Marktanalysen und die Koordination des Ökosystems zuständig. EthSystems ist auf der angewandten technischen Ebene tätig und setzt institutionelle Anforderungen in Architekturen, Protokolle und Produktionssysteme um, die echte Finanzaktivitäten auf Ethereum ermöglichen.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EthSystems startet mit dem Ziel, Datenschutzlösungen für Institutionen auf Ethereum zu entwickeln EthSystems wurde vom Team der Institutional Privacy Task Force der Ethereum Foundation gegründet und entwickelt Datenschutz- und Compliance-Technologie für Ethereum Zu den wichtigsten Geldgebern zählen Bitmine, Sharplink und Joe LubinNEW YORK, 15. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     