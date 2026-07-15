EthSystems startet mit dem Ziel, Datenschutzlösungen für Institutionen auf Ethereum zu entwickeln

EthSystems wurde vom Team der Institutional Privacy Task Force der Ethereum Foundation gegründet und entwickelt Datenschutz- und Compliance-Technologie für Ethereum

NEW YORK, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- EthSystems, ein Ingenieurs- und Forschungsunternehmen (das „Unternehmen"), gab heute seinen öffentlichen Start bekannt, finanziert durch eine Ankerfinanzierung von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET), Joe Lubin und weiteren Unterstützern des Ökosystems. Das Unternehmen entwickelt Datenschutztechnologie, die es Banken, Vermögensverwaltern und anderen regulierten Institutionen ermöglicht, Finanztransaktionen auf Ethereum in großem Maßstab durchzuführen, ohne sensible Informationen wie Handelsdetails oder Kundenidentitäten preiszugeben.

EthSystems wurde von dem Team gegründet, das die Institutional Privacy Task Force („IPTF") der Ethereum Foundation aufgebaut und geleitet hat. Das Unternehmen startet mit einem Jahr Open-Source-Arbeit, die bereits unter ethsystems.org öffentlich zugänglich ist, sowie mit direkt aufgebauten Beziehungen zu Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, Tier-1-Banken und Vermögensverwaltern.

Banken, Vermögensverwalter und Marktinfrastrukturanbieter prüfen und setzen bereits Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und die Abwicklung auf Ethereum ein. Eine sinnvolle institutionelle Akzeptanz erfordert jedoch mehr als nur den Zugang zum Netzwerk: Institutionen benötigen komplette Systeme, die geschäftlich sensible Informationen schützen, regulatorische und Compliance-Anforderungen erfüllen und sich in die bereits von ihnen betriebene Infrastruktur integrieren lassen. EthSystems entwickelt die Technologie, die es jeder Transaktionspartei ermöglicht, genau das zu sehen, wozu sie berechtigt ist – und nicht mehr –, ohne dabei auf die Dezentralisierung und Sicherheit zu verzichten, die den Kern von Ethereum bilden.

EthSystems schließt sich zwei weiteren Organisationen an, die kürzlich aus der Ethereum Foundation ausgegliedert wurden und jeweils eine eigenständige und sich ergänzende Rolle einnehmen. Ethlabs treibt die Weiterentwicklung des Kernprotokolls und der Infrastruktur von Ethereum voran. Ethereum Institutional ist für die Zusammenarbeit mit institutionellen Akteuren, Aufklärung, Marktanalysen und die Koordination des Ökosystems zuständig. EthSystems ist auf der angewandten technischen Ebene tätig und setzt institutionelle Anforderungen in Architekturen, Protokolle und Produktionssysteme um, die echte Finanzaktivitäten auf Ethereum ermöglichen.