Förderung einer kohlenstoffarmen Fertigung und globaler Nachhaltigkeitsverpflichtungen

ZIBO, China, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical („das Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von Einweghandschuhen, hat seinen ESG-Bericht (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für 2025 veröffentlicht. Darin werden die Fortschritte in den Bereichen Emissionsreduzierung, Umstellung auf saubere Energie, Produktinnovation, Qualitätsmanagement, Unternehmensführung und soziale Verantwortung dargelegt, mit denen das Unternehmen seine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie vorantreibt.

Der Bericht hebt die Anstrengungen von INTCO Medical hervor, Nachhaltigkeit in seine Geschäftstätigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu integrieren. 2025 setzte das Unternehmen die Verbesserung der Ressourceneffizienz, den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien und die Stärkung der Governance-Praktiken fort und förderte gleichzeitig die Produktqualität, eine verantwortungsvolle Beschaffung sowie die Mitarbeiterentwicklung.

Förderung einer kohlenstoffarmen Fertigung

INTCO Medical verbesserte weiterhin die Energieeffizienz und reduzierte die Umweltauswirkungen seiner Fertigungsabläufe. 2025 sanken die CO₂-Emissionen pro Handschuh auf 18,14 Gramm CO₂-Äquivalent, was einem Rückgang von 11,14 % gegenüber dem Vorjahr und von 32,5 % im Vergleich zum Referenzwert von 2022 entspricht. Damit wurde das Etappenziel des Unternehmens, eine Reduzierung um 25 % bis 2030, vorzeitig erreicht. Der Wasserverbrauch pro Handschuh sank auf 0,20 Liter, was einem Rückgang von 6,88 % entspricht und das Ziel des Unternehmens für 2024 erfüllt.

Zudem erzeugte das Unternehmen 12.537,23 MWh Strom aus erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft. INTCO Medical strebt bis 2050 die CO₂-Neutralität in seinen eigenen Betriebsabläufen an.

Förderung nachhaltigen Wachstums durch Innovation

Innovation stand weiterhin im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie von INTCO Medical. 2025 investierte das Unternehmen weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktverbesserungen und intelligente Fertigung und trieb gleichzeitig seine Kerngeschäftsbereiche voran: medizinische Verbrauchsmaterialien, medizinische Rehabilitationsgeräte und Physiotherapie.