🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Förderung einer kohlenstoffarmen Fertigung und globaler Nachhaltigkeitsverpflichtungen

    Der Bericht hebt saubere Energie, Innovation und ESG-Anerkennung hervor

    ZIBO, China, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical („das Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von Einweghandschuhen, hat seinen ESG-Bericht (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für 2025 veröffentlicht. Darin werden die Fortschritte in den Bereichen Emissionsreduzierung, Umstellung auf saubere Energie, Produktinnovation, Qualitätsmanagement, Unternehmensführung und soziale Verantwortung dargelegt, mit denen das Unternehmen seine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie vorantreibt.

    INTCO Medical release 2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report

    Der Bericht hebt die Anstrengungen von INTCO Medical hervor, Nachhaltigkeit in seine Geschäftstätigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu integrieren. 2025 setzte das Unternehmen die Verbesserung der Ressourceneffizienz, den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien und die Stärkung der Governance-Praktiken fort und förderte gleichzeitig die Produktqualität, eine verantwortungsvolle Beschaffung sowie die Mitarbeiterentwicklung.

    Förderung einer kohlenstoffarmen Fertigung

    INTCO Medical verbesserte weiterhin die Energieeffizienz und reduzierte die Umweltauswirkungen seiner Fertigungsabläufe. 2025 sanken die CO₂-Emissionen pro Handschuh auf 18,14 Gramm CO₂-Äquivalent, was einem Rückgang von 11,14 % gegenüber dem Vorjahr und von 32,5 % im Vergleich zum Referenzwert von 2022 entspricht. Damit wurde das Etappenziel des Unternehmens, eine Reduzierung um 25 % bis 2030, vorzeitig erreicht. Der Wasserverbrauch pro Handschuh sank auf 0,20 Liter, was einem Rückgang von 6,88 % entspricht und das Ziel des Unternehmens für 2024 erfüllt.

    Zudem erzeugte das Unternehmen 12.537,23 MWh Strom aus erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft. INTCO Medical strebt bis 2050 die CO₂-Neutralität in seinen eigenen Betriebsabläufen an.

    Solar and Wind Power Generation at INTCO Medical's Manufacturing Facilities

    Förderung nachhaltigen Wachstums durch Innovation

    Innovation stand weiterhin im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie von INTCO Medical. 2025 investierte das Unternehmen weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktverbesserungen und intelligente Fertigung und trieb gleichzeitig seine Kerngeschäftsbereiche voran: medizinische Verbrauchsmaterialien, medizinische Rehabilitationsgeräte und Physiotherapie.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Förderung einer kohlenstoffarmen Fertigung und globaler Nachhaltigkeitsverpflichtungen Der Bericht hebt saubere Energie, Innovation und ESG-Anerkennung hervorZIBO, China, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ - INTCO Medical („das Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von Einweghandschuhen, hat seinen ESG-Bericht (Umwelt, Soziales und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     