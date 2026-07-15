Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Odessa

ODESSA (dpa-AFX) - Russische Angriffe auf die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine haben nach Behördenangaben mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Drei weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, am Morgen auf sozialen Netzwerken mit. "Alle wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert", schrieb er. Seinen Angaben nach wurden bei der Attacke auch mehrere Wohnhäuser beschädigt.

Das russische Militär hat einen Angriff auf Odessa bestätigt. Bei einem kombinierten Schlag mit "luftbasierten Hochpräzisionswaffen und Kampfdrohnen" seien in den Häfen Odessa und Tschornormorsk Reservoirs und Anlagen zur Verschiffung von Treibstoffen für das ukrainische Militär getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau am Morgen. Außerdem sei eine Drohnenfabrik beschossen worden.

Russland führt seit mehr als vier Jahren Krieg gegen die Ukraine. Die Hafenstadt Odessa gerät wegen ihrer strategischen Bedeutung dabei oft unter Beschuss. Immer wieder fallen den Angriffen Zivilisten zum Opfer./bal/DP/zb



