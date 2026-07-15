NX Group richtet „Global Charter Desk" ein, um dringende Transportbedürfnisse zu decken

TOKIO, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat den „Global Charter Desk" als zentrale Verwaltungsstelle für die Luftcharter-Vereinbarungen der NX Group ins Leben gerufen, um koordiniert und zügig auf die steigende Nachfrage nach Luftcharter-Transporten von Kunden aus aller Welt reagieren zu können.

- Zentralisierung der Verwaltung der weltweiten Nachfrage nach Charterflügen zur Unterstützung der Lieferketten unserer Kunden -

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Hintergrund

Zunehmende geopolitische Risiken und Veränderungen im Lieferkettenumfeld haben in den letzten Jahren zu einer weltweit steigenden Nachfrage nach Luftfracht-Charterflügen geführt. Die Sicherung zuverlässiger Kapazitäten und die schnelle Reaktion auf sich ändernde Umstände – insbesondere bei zeitkritischen Sendungen in Branchen wie der Automobilindustrie, der Halbleiterindustrie und der Luft- und Raumfahrt – sind für die Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität der Kunden unverzichtbar geworden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat die NX Group den „Global Charter Desk" ins Leben gerufen, der eine zentralisierte Abwicklung von Luftfracht-Charteranfragen aus aller Welt ermöglicht.

Funktionen und Merkmale des Global Charter Desk

Weltweiter 24-Stunden-Support (Follow-the-Sun-Modell)

Die NX Group hat Niederlassungen an fünf wichtigen Standorten – Tokio, Singapur, Frankfurt, Wien und Chicago – eingerichtet und ein 24-Stunden-Support-System eingeführt, das dank der Nutzung von Zeitzonenunterschieden und der Abstimmung zwischen diesen Standorten in der Lage ist, dringende Charteranfragen zu bearbeiten.

Wettbewerbsfähige Preise und stabile Verfügbarkeit von Flächen

Der Global Charter Desk erleichtert die Organisation von Charterflügen durch die Nutzung enger Partnerschaften mit globalen Partnerfluggesellschaften. Durch die Bündelung der Nachfrage innerhalb der gesamten NX Group zur Erzielung von Skaleneffekten bietet der Desk seinen Kunden wettbewerbsfähige Preise und zuverlässige Frachtkapazitäten.

Kontaktinformationen

Anfragen zu dieser Dienstleistung sowie Angebotsanfragen richten Sie bitte an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter der NX Group. Kunden, denen kein persönlicher Vertriebsmitarbeiter zugewiesen ist, werden gebeten, das Anfrageformular auf der globalen Website des Unternehmens zu nutzen.

URL: https://www.nipponexpress.com/form_gl/php/input.php

Die NX Group wird auch weiterhin ihr fundiertes Fachwissen im Transportwesen und ihr globales Netzwerk nutzen, um Lösungen anzubieten, die dazu beitragen, die Lieferketten ihrer Kunden aufrechtzuerhalten und eine Vielzahl dringender Transportanforderungen zu erfüllen.

Informationen zur NX Group: https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link

Offizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/

Offizielles LinkedIn-Konto der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

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