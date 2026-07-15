Evotec, Aehr Test Systems & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: pressfoto - freepik
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|PayPal
|💬
|📰
|🥈
|Sivers Semiconductors
|💬
|📰
|🥉
|Mogotes Metals
|💬
|📰
|Palantir
|💬
|📰
|Barrick Mining Corporation
|💬
|📰
|Evotec
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Evotec
|95
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|91
|💬
|📰
|🥉
|Lang & Schwarz
|89
|💬
|📰
|Rheinmetall
|63
|💬
|📰
|Bitcoin
|40
|💬
|📰
|SAP
|36
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Aehr Test Systems
|+30,03 %
|💬
|📰
|🥈
|PayPal
|+12,90 %
|💬
|📰
|🥉
|Kingsgate Consolidated
|+6,82 %
|💬
|📰
|🟥
|Evolution Mining
|-4,44 %
|💬
|📰
|🟥
|Lucid Group
|-4,67 %
|💬
|📰
|🟥
|Sumco
|-8,87 %
|💬
|📰
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!
PayPal
Wochenperformance: +17,53 %
Wochenperformance: +17,53 %
Platz 1
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: +7,85 %
Wochenperformance: +7,85 %
Platz 2
Mogotes Metals
Wochenperformance: +8,72 %
Wochenperformance: +8,72 %
Platz 3
Palantir
Wochenperformance: -0,79 %
Wochenperformance: -0,79 %
Platz 4
Barrick Mining Corporation
Wochenperformance: -1,71 %
Wochenperformance: -1,71 %
Platz 5
Evotec
Wochenperformance: -27,51 %
Wochenperformance: -27,51 %
Platz 6
Evotec
Wochenperformance: -27,51 %
Wochenperformance: -27,51 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +5,28 %
Wochenperformance: +5,28 %
Platz 8
Lang & Schwarz
Wochenperformance: -22,67 %
Wochenperformance: -22,67 %
Platz 9
Rheinmetall
Wochenperformance: -12,57 %
Wochenperformance: -12,57 %
Platz 10
Bitcoin
Wochenperformance: +2,31 %
Wochenperformance: +2,31 %
Platz 11
SAP
Wochenperformance: -5,30 %
Wochenperformance: -5,30 %
Platz 12
Aehr Test Systems
Wochenperformance: +44,72 %
Wochenperformance: +44,72 %
Platz 13
PayPal
Wochenperformance: +17,53 %
Wochenperformance: +17,53 %
Platz 14
Kingsgate Consolidated
Wochenperformance: -14,34 %
Wochenperformance: -14,34 %
Platz 15
Evolution Mining
Wochenperformance: -1,45 %
Wochenperformance: -1,45 %
Platz 16
Lucid Group
Wochenperformance: -26,52 %
Wochenperformance: -26,52 %
Platz 17
Sumco
Wochenperformance: +13,94 %
Wochenperformance: +13,94 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte