Zweite grüne Tageskerze aufgestellt

Auf der Unterseite bleibt der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 24.835 Punkten eine wichtige Unterstützungsmarke. Fällt der DAX darunter, könnte sich die Korrektur bis zum 200-Tage-Durchschnitt bei 24.225 Punkten ausweiten. Erst unterhalb dieser Marke würden sich deutlich stärkere Verkaufssignale ergeben, die das mittelfristige Chartbild spürbar eintrüben könnten.

Aus charttechnischer Sicht ergeben sich derzeit neue Einstiegschancen auf der Oberseite, wenn der DAX die Marke von 25.240 Punkten nachhaltig überschreitet. In diesem Fall könnte der Index zunächst bis an das frühere Rekordhoch von 25.507 Punkten aus Anfang des Jahres steigen. Um das übergeordnete Kursziel von 27.500 Punkten zu erreichen, müsste der DAX anschließend auch sein jüngstes Rekordhoch von 25.900 Punkten, das Anfang dieses Monats erreicht wurde, überzeugend überwinden.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.147 Punkten

VDAX in grober Seitwärtstendenz - Nervosität erhöht

Fear& Greed Index bei 43 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 52 - Neutral MACD: 124 - Buy Insgesamt: Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.101 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.786 / 24.480 / 24.203 und 23.968 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX knapp über Keil-Formation zurück - neutral! - Inverse SKS-Formation auf der Kippe - großes Kaufsignal wackelt! Ölknappheit weiter ein Problem! - USA-Iran-Konflikt wieder aufgeflammt! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (13. Juli 2026): Bei 18,04% (steigend) (Vortag: 17,12%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order ab 25.200 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.770 Punkten. Kursziele bei 25.507 und 26.084 Punkten - AKTIV Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN10V9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,74 - 9,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.146,59 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.146,59 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.147,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.084 Punkte Hebel: 25,76 Kurschance: + 80 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4LKA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,09 - 10,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.094,86 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.094,86 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.147,04 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,81 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.