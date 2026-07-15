138,2 Prozent Fibo im Blick

Aus charttechnischer Sicht bleibt der Aufwärtstrend damit intakt. Das nächste wichtige Kursziel liegt bei 1.192 US-Dollar. Dieses Ziel steht bereits seit dem Ausbruch über 985,00 US-Dollar Ende Mai im Fokus. Trotz der jüngsten Kursgewinne könnte sich nach Einschätzung der Charttechnik weiterhin Potenzial auf der Oberseite ergeben. Eine besonders dynamische Aufwärtsbewegung könnte den Kurs sogar bis in den Bereich von 1.234 US-Dollar führen.

Im zweiten Quartal erzielte Goldman Sachs einen Gewinn von rund 6,6 Milliarden US-Dollar und damit rund 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die gesamten Erträge stiegen um 39 Prozent auf 20,3 Milliarden US-Dollar. Die Anleger reagierten entsprechend positiv: Im regulären US-Handel legte die Aktie um mehr als acht Prozent zu und erreichte ein neues Allzeithoch.

Auf der Unterseite bleibt der EMA 50 bei 1.016 US-Dollar die wichtigste Unterstützung. Sollte die Aktie diese Marke nachhaltig unterschreiten, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall wären Rücksetzer bis 985,00 US-Dollar und darunter in den Bereich des EMA 200 bei 895,21 US-Dollar möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 1.126,03 US-Dollar

Kursziel : 1.192 US-Dollar

Renditechance via DN3LCM : 58 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 5 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Goldman Sachs Group Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3LCM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,96 - 0,97 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.015,4711 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 1.015,4711 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.126,03 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.192 US-Dollar Hebel: 10,06 Kurschance: + 58 Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN16JN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,18 - 1,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.258,1933 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 1.258,1933 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.126,03 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,27 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.