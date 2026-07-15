Keil erfolgreich aufgelöst

Unterstützt wird diese Einschätzung auch durch die gestiegenen Gewinnerwartungen vieler Unternehmen im S&P 500, wodurch der Index trotz seiner hohen Bewertung aus fundamentaler Sicht weiterhin attraktiv erscheinen könnte.

Der Anstieg über die Marke von 7.520 Punkten und damit über die obere Begrenzung des symmetrischen Keils hat zunächst weiteres Aufwärtspotenzial bis 7.620 Punkte eröffnet. Aus charttechnischer Sicht ergeben sich für die kommenden Tage und Wochen sogar mögliche Ziele bei 7.829 Punkten und anschließend bei 8.000 Punkten.

Auf der Unterseite bleibt der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 7.188 Punkten die wichtigste Unterstützung. Sollte der Index diese Marke entgegen den Erwartungen unterschreiten, könnte dies ein kurzfristiges bis mittelfristiges Verkaufssignal auslösen. In diesem Fall wären Rückgänge bis 7.237 Punkte und anschließend bis 7.127 Punkte möglich.

Da viele Unternehmen ihre Quartalszahlen erst in den kommenden Tagen und Wochen veröffentlichen werden, sind zwischenzeitliche Kursschwankungen durchaus wahrscheinlich. Solange der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt bleibt, könnten solche Rücksetzer von Anlegern als mögliche Kaufgelegenheiten genutzt werden.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 7.545,68 Punkte

Kursziele : 7.620 und 7.829 Punkte

Renditechance via DN0VHK : 70 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0VHK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,51 - 3,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.149,319 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 7.149,319 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.545,68 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 7.829 Punkte Hebel: 18,73 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN195S Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,54 - 3,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.953,784 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 7.953,784 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.545,68 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 18,62 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.