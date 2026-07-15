JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die angekündigte Umbenennung in Omterra spiegele das Auslaufen der befristeten Siemens-Markenlizenz wider, die bei der Ausgliederung im Jahr 2020 vereinbart worden sei, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dadurch entfalle künftig eine erhebliche Lizenzgebührenbelastung. Er geht davon aus, dass Siemens Energy dem Mutterkonzern im vergangenen Jahr über 300 Millionen Euro gezahlt hat und in diesem Jahr auf 400 Millionen Euro zusteuert. Der Übergang zum neuen Namen, der schon vor 2030 abgeschlossen werden könnte, sollte anschließend die Margen (Ebita) um etwa 0,9 Prozentpunkte steigern./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 155,5EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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