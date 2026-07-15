JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 494 auf 508 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen am 27. Juli sollten vor allem dank der australischen Tochter Turner ein weiteres hervorragendes Quartal des Baukonzerns belegen, schrieb Graham Hunt in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er setzt auf eine weiter hohe Nachfrage der Hyperscaler, welche Kapitalerhöhungen durchgeführt hätten, um ihre Rechenzentren massiv auszubauen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 465,4EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 508
Kursziel alt: 494
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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