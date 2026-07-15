UBS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Wanda Serwinowska rechnet mit einer Prognoseerhöhung der Essener, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Halbjahreszahlen schrieb. Dies werde aber auch am Markt so erwartet./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 57,48EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Wanda Serwinowska

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar