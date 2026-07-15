Silberpreis
Kaum Bewegung Silber verändert sich -0,24 %
Ruhiger Handel: Silber notiert bei 58,54 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,17 %
|1 Monat
|-16,75 %
|3 Monate
|-26,26 %
|1 Jahr
|+53,41 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 38,15655USD. Heute steht er bei 58,54USD. Das Investment wäre auf 1.534,13USD gewachsen – eine Steigerung von +53,41 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Gemischtes Anleger-Sentiment zum Silber im wallstreetONLINE-Forum: Bodenbildung wird diskutiert (Tiefs um 50–56 USD, vereinzelt 31–54 USD genannt) vs. Aufwärtsziele (120–125 USD bis Silvester 2026; 200–300 USD bis 2030). Oliver/KWN-Ziele 300–500 USD. Fundamentale Treiber: Nachfrage, Minen- und Technologienachfrage; Skepsis gegenüber exakten Vorhersagen bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|320,75EUR
|-0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|113,47EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|227,00EUR
|-0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|297,34EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,44EUR
|-0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|473,92EUR
|-1,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|336,60EUR
|-0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,50EUR
|-0,31 %
|Long
|1
|0,00
|115,80EUR
|+1,53 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,912EUR
|-0,04 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.