Kaum Bewegung Silber verändert sich -0,24 %

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,17 % 1 Monat -16,75 % 3 Monate -26,26 % 1 Jahr +53,41 %

Silber tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 58,54

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 38,15655USD. Heute steht er bei 58,54USD. Das Investment wäre auf 1.534,13USD gewachsen – eine Steigerung von +53,41 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Gemischtes Anleger-Sentiment zum Silber im wallstreetONLINE-Forum: Bodenbildung wird diskutiert (Tiefs um 50–56 USD, vereinzelt 31–54 USD genannt) vs. Aufwärtsziele (120–125 USD bis Silvester 2026; 200–300 USD bis 2030). Oliver/KWN-Ziele 300–500 USD. Fundamentale Treiber: Nachfrage, Minen- und Technologienachfrage; Skepsis gegenüber exakten Vorhersagen bleibt.