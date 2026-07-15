JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der wieder eskalierte Nahost-Krieg habe den zyklischen Chemiewerten zuletzt wieder geholfen, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Dienstag. Er hält den frisch erstarkten Optimismus allerdings für verfrüht und sieht immer noch mehr Gegen- als Rückenwind. Bei BASF hält er an seinem Stempel "Negative Catalyst Watch" vor dem Quartalsbericht am 29. Juli fest. Udeshi erinnerte zudem daran, wie teuer die Aktie im historischen Vergleich sei./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 49,50EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte