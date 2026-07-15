DAX im Plus, Ölpreis im Aufwind: SK Hynix nicht zu stoppen

Der Goldpreis liegt nahezu unverändert bei 4027 US-Dollar, Brent-Öl hält am Mittwochmorgen die Marke von 85 US-Dollar, ein Plus von rund 0,8 Prozent.

Der DAX hat sich stabilisiert. Schwächere Inflationsdaten aus den USA haben keine neue Panik ausgelöst und dem deutschen Leitindex geholfen, sich über der Marke von 25.000 Punkten zu behaupten. Auf Tradegate notiert der deutsche Leitindex am Mittwochmorgen rund 0,3 Prozent im Plus bei 25.120 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz neuer Angriffe zwischen den USA und Iran hatten die globalen Aktienmärkte am Dienstag deutlich zugelegt. Der S&P 500 ging bei 7,543 Punkten mit einem Plus von 0,4 Prozent aus dem Handel. Auslöser waren schwächer als erwartete US-Inflationsdaten und überraschend starke Zahlen der großen amerikanischen Geldhäuser. Der Ölpreis kletterte parallel weiter nach oben, gestützt von der Sorge um die Versorgungssicherheit durch die Straße von Hormuz.

KOSPI zurück zu alter Stärke

Auch in Asien sorgten die US-Inflationsdaten am Mittwoch für Rückenwind. Der MSCI-Index für die Region zog um 2,3 Prozent an, den stärksten Tagesgewinn seit einem Monat. Besonders gefragt waren Technologiewerte: Südkoreas Kospi schoss um 6,3 Prozent nach oben und übernahm damit wieder die Spitzenposition unter den weltweit stärksten Börsenbarometern des Jahres. Die Aktie von SK Hynix sprang um 9,3 Prozent in Seoul, nachdem die in den USA gehandelten Papiere des Chipherstellers zuvor um 27 Prozent gestiegen waren. Auch die Terminkontrakte für Europa und die USA signalisierten eine Fortsetzung der Rallye.

Paypal zieht nach Übernahmegerüchten an

Für Bewegung sorgte zudem ein Übernahmeangebot für PayPal: Der Zahlungsdienstleister Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International sollen gemeinsam 60,50 Dollar je Aktie geboten haben, was PayPal mit über 53 Milliarden Dollar bewerten würde, ein Aufschlag von rund 28 Prozent. Die beiden Bieter wollen den Konzern laut Insidern gemeinsam und paritätisch übernehmen, statt ihn zu zerschlagen. PayPal hatte zuletzt stark unter dem Wettbewerbsdruck durch Apple Pay und Google Pay gelitten, der Börsenwert war von rund 360 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf zeitweise nur noch 36 Milliarden US-Dollar gefallen.

Ölpreis über 85 US-Dollar

Am Golf bleibt die Lage angespannt. Nachdem der Ölpreis am Montag um neun Prozent gesprungen war, fiel der Anstieg am Dienstag moderater aus. US-Präsident Donald Trump rückte von seinem Plan ab, für Frachtschiffe in der Straße von Hormuz eine Transitgebühr von 20 Prozent zu erheben, nachdem Golfstaaten interveniert hatten. Stattdessen kündigte er direkte Investitionszusagen dieser Länder in den USA an, ohne Summen zu nennen.

Der iranische Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi erklärte unterdessen, die Meerenge sei Teil der nationalen Sicherheit seines Landes, die man unter allen Umständen verteidigen werde. Das US-Militär meldete zeitgleich weitere Angriffe, während Iran Berichten zufolge ballistische Raketen auf eine US-Basis in Jordanien abfeuerte. Die Rohölsorte Brent legte um ein Prozent auf 85,55 US-Dollar je Barrel zu, nach einem Sprung von elf Prozent an den beiden Vortagen.

US-Inflation überrascht positiv

Die Teuerung in den USA schwächte sich im Juni überraschend ab. Die Verbraucherpreise legten binnen zwölf Monaten nur noch um 3,5 Prozent zu, nach 4,2 Prozent im Mai. Im Monatsvergleich gaben die Preise sogar um 0,4 Prozent nach, vor allem weil Benzin nach der brüchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wieder günstiger wurde. Die Daten nährten an den Märkten die Hoffnung, dass die US-Notenbank vorerst von weiteren Zinsschritten absieht.

Auch geldpolitisch wurde es spannend: Fed-Chef Kevin Warsh erklärte vor dem Kongress, die sinkende Inflation im Juni bedeute noch lange keine Entwarnung. Erstmals seit seinem Amtsantritt deutete er an, welche Werkzeuge die Notenbank notfalls einsetzen könnte, Zinserhöhungen eingeschlossen. Eine "Familienstreit" über Ausmaß und Zeitpunkt möglicher Maßnahmen kündigte er seinen Kollegen bereits an.

China verfehlt Wachstumsziel

Aus China kamen derweil gedämpfte Signale. Die Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal nur um 4,3 Prozent und verfehlte damit die Erwartungen von 4,5 Prozent. Die schwache Binnennachfrage wiegt offenbar schwerer als die zuletzt robusten Exporte, zumal auch der Iran-Konflikt Spuren hinterlässt.

Wichtige Quartalszahlen heute: ASML Holding (Halbjahreszahlen), DocMorris (Q2-Umsatz), Richemont (Q1-Umsatz), Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Blackrock, PNC Financial Services und Bank of New York Mellon legen ihre Zahlen vor.

Einen guten Start in den Tag wünscht die wallstreetONLINE Redaktion





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