BERENBERG stuft BP auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach den Eckdaten von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr hob am Dienstag das starke Raffinerie- und Vertriebsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns hervor sowie ein weiteres herausragendes Quartal im Handelsbereich. Das Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal dürfte die Erwartungen entsprechend übertreffen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 6,059EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 5,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 5,9
Währung: GBP
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