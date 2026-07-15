BERENBERG stuft BP auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach den Eckdaten von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr hob am Dienstag das starke Raffinerie- und Vertriebsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns hervor sowie ein weiteres herausragendes Quartal im Handelsbereich. Das Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal dürfte die Erwartungen entsprechend übertreffen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 6,059EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 5,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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