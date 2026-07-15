Bitcoin, Ethereum und XRP steigen – Inflationsrückgang entfacht Krypto-Rallye

Bitcoin notiert am Mittwochmorgen 3 Prozent höher bei 64.653 US-Dollar und rückt damit an die Marke von 65.000 US-Dollar heran. Noch stärker fällt die Erholung bei Ethereum aus. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt steigt um 4,6 Prozent auf 1.872 US-Dollar.

Der Kryptomarkt notiert am Mittwochmorgen deutlich im Plus. Auslöser der Erholung waren überraschend schwache Inflationsdaten aus den USA, die an den Finanzmärkten neue Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank geweckt haben.

Neben Ethereum werden auch die größten Altcoins mitgezogen. XRP gewinnt 2,7 Prozent und steigt auf 1,10 US-Dollar. Solana legt um 3,1 Prozent zu, während Dogecoin ein Plus von 2,3 Prozent verzeichnet. Zu den stärksten Gewinnern zählt ZCash mit einem Kurssprung von 8,8 Prozent.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors erhöht sich um 2,6 Prozent auf 2,22 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig hellt sich die Stimmung unter den Anlegern zumindest leicht auf. Der Fear and Greed Index steigt von 26 Punkten in der vergangenen Woche auf 34 Punkte. Damit bewegt sich das Stimmungsbarometer wieder näher an den neutralen Bereich.

US-Inflationsdaten fielen schwächer aus als erwartet

Den entscheidenden Impuls für die jüngste Erholung lieferten neue Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten. Der US-Verbraucherpreisindex stieg im Juni auf Jahressicht um 3,5 Prozent. Gerechnet wurde mit einer Inflationsrate von 3,8 Prozent. Besonders überraschend entwickelte sich die Teuerung im Monatsvergleich: Die Verbraucherpreise sanken um 0,4 Prozent, während lediglich ein Rückgang von 0,1 Prozent erwartet worden war.

Nicht nur die allgemeine Inflationsrate fiel niedriger aus als erwartet. Die Kerninflation lag im Juni auf Jahressicht bei 2,6 Prozent. Erwartet worden war ein Wert von 2,8 Prozent.

Fed-Zinserhöhung im Juli? Prognosemärkte senken Wahrscheinlichkeit

Die Erwartungen an die nächste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve haben sich nach Veröffentlichung der Inflationszahlen innerhalb kurzer Zeit deutlich verschoben. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen Marktteilnehmer inzwischen nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 16,6 Prozent mit einer Zinserhöhung auf der Sitzung des Federal Open Market Committee im Juli.

Auch an den Prognosemärkten wurden die Erwartungen deutlich zurückgenommen. Auf Polymarket sank die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli auf nur noch 9 Prozent. Zuvor hatte dieser Wert zeitweise bei bis zu 34 Prozent gelegen.

Fed-Chef Warsh bremst die Euphorie

Trotz der überraschend positiven Inflationsentwicklung warnt Fed-Chef Kevin Warsh davor, aus einem einzelnen Bericht weitreichende Schlussfolgerungen für die Geldpolitik abzuleiten.

Die neuen Zahlen seien lediglich ein einzelner Datenpunkt, erklärte Warsh. Er wolle die Daten weder überinterpretieren noch einzelne Zahlen herausgreifen, um daraus voreilige Schlussfolgerungen abzuleiten.

Warsh widersprach damit ausdrücklich der Vorstellung, dass der Kampf gegen die Inflation bereits gewonnen sei. Auch wenn einige Marktteilnehmer angesichts der jüngsten Zahlen möglicherweise von einem erfolgreichen Abschluss der Inflationsbekämpfung sprechen könnten, teile er diese Einschätzung nicht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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