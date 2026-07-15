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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie steigt auf 73,19€ - 15.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Infineon Technologies Aktie bisher um +3,29 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie steigt auf 73,19€ - 15.07.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026

    Die Infineon Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,29 % auf 73,19. Damit gewinnt die Aktie +2,33  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,48 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 73,19, mit einem Plus von +3,29 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Infineon Technologies über einen Zuwachs von +63,64 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +2,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +92,15 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,82 %
    1 Monat -11,38 %
    3 Monate +63,64 %
    1 Jahr +93,36 %
    Stand: 15.07.2026, 08:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um Infineon als Aktie: Es gibt gegensätzliche Kursprognosen (Kaufnahe 60–70 EUR, möglicher Rückgang auf 40 EUR), Debatten über Konsolidierung, Bewertung (KGV) und fundamentale Treiber wie E-Autos und Digital Twin; Langfristig wird Potenzial gesehen, doch Skeptiker warnen vor Überbewertung im Chipsektor.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,63 Mrd. € wert.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -0,93 %
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    -11,38 %
    +63,64 %
    +93,36 %
    +89,59 %
    +117,07 %
    +432,34 %
    -0,34 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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