Infineon Technologies Aktie steigt auf 73,19€ - 15.07.2026

Die Infineon Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,29 % auf 73,19€. Damit gewinnt die Aktie +2,33 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,48 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 73,19€, mit einem Plus von +3,29 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Infineon Technologies über einen Zuwachs von +63,64 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +2,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +92,15 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,82 % 1 Monat -11,38 % 3 Monate +63,64 % 1 Jahr +93,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 15.07.2026, 08:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um Infineon als Aktie: Es gibt gegensätzliche Kursprognosen (Kaufnahe 60–70 EUR, möglicher Rückgang auf 40 EUR), Debatten über Konsolidierung, Bewertung (KGV) und fundamentale Treiber wie E-Autos und Digital Twin; Langfristig wird Potenzial gesehen, doch Skeptiker warnen vor Überbewertung im Chipsektor.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,63 Mrd. € wert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - DAX KAUM VERÄNDERT - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex Dax wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom …

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex Dax wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom Broker IG moderat niedriger berechnet auf knapp 25.100 Punkte. Schon …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von STMicroelectronics, Texas Instruments und Co.

STMicroelectronics, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,51 %. ON Semiconductor notiert im Plus, mit +2,08 %. NIO legt um +1,03 % zu

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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