AIXTRON - Aktie schießt in die Höhe - 15.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,88 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +5,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 45,51€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AIXTRON Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,34 %.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +1,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +157,95 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,16 % 1 Monat -22,86 % 3 Monate +25,34 % 1 Jahr +181,80 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 15.07.2026, 08:17 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,12 Mrd. € wert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - DAX KAUM VERÄNDERT - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex Dax wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom …

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex Dax wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom Broker IG moderat niedriger berechnet auf knapp 25.100 Punkte. Schon …

So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,10 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +3,52 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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