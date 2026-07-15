Deutlicher Kurssprung bei der SUESS MicroTec Aktie - 15.07.2026

Die SUESS MicroTec Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,76 % auf 91,00€ zulegen. Das sind +3,30 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +5,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 91,00€, mit einem Plus von +3,76 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SUESS MicroTec Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +52,29 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +17,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SUESS MicroTec auf +129,68 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,42 % 1 Monat -7,56 % 3 Monate +52,29 % 1 Jahr +117,55 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 15.07.2026, 08:17 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd. € wert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - DAX KAUM VERÄNDERT - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex Dax wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom …

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Burkhard Frick, CEO der SUSS MicroTec SE aus Garching bei München – einem der spannendsten deutschen Halbleiter-Ausrüster im Smallcap-Bereich.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte auf hohem Niveau zunächst stabil halten. Der Leitindex Dax wurde rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels vom Broker IG moderat niedriger berechnet auf knapp 25.100 Punkte. Schon …

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,10 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +3,52 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +4,20 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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