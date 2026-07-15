PayPal Aktie stark gefragt - +13,52 % - 15.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von PayPal. Mit einer Performance von +13,52 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PayPal Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,10€, mit einem Plus von +13,52 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der PayPal Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +15,54 %.

Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um +17,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PayPal einen Rückgang von -7,00 %.

PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,93 % 1 Monat +29,82 % 3 Monate +15,54 % 1 Jahr -26,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Stand: 15.07.2026, 08:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPal-Aktie: Die Debatte dreht sich um ein Übernahmeangebot und dessen Bewertung. Viele halten 60 USD pro Aktie für zu niedrig und diskutieren, ob das Angebot auf 75–80 USD nachgebessert werden muss; Vorbörsen-Notierungen um 53–54 USD werden kritisch gesehen. Es wird über US-Recht, Board-Entscheidungen und potenzielle Bieter wie Stripe/Advent gesprochen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 882 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,38 Mrd. € wert.

DAX über 25.000, Warsh vor dem US-Kongress, ein Übernahmeangebot für PayPal und SK-Hynix ohne Bremsen: Die Märkte am Morgen.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,19 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,11 %.

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Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.