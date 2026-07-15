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PayPal Aktie stark gefragt - +13,52 % - 15.07.2026
Am 15.07.2026 ist die PayPal Aktie, bisher, um +13,52 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.
PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.
PayPal aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von PayPal. Mit einer Performance von +13,52 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PayPal Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,10€, mit einem Plus von +13,52 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der PayPal Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +15,54 %.
Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um +17,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PayPal einen Rückgang von -7,00 %.
PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+17,93 %
|1 Monat
|+29,82 %
|3 Monate
|+15,54 %
|1 Jahr
|-26,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPal-Aktie: Die Debatte dreht sich um ein Übernahmeangebot und dessen Bewertung. Viele halten 60 USD pro Aktie für zu niedrig und diskutieren, ob das Angebot auf 75–80 USD nachgebessert werden muss; Vorbörsen-Notierungen um 53–54 USD werden kritisch gesehen. Es wird über US-Recht, Board-Entscheidungen und potenzielle Bieter wie Stripe/Advent gesprochen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Zur PayPal Diskussion
Informationen zur PayPal Aktie
Es gibt 882 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,38 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,19 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,11 %.
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Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.