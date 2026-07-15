🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    Besonders beachtet!

    1909 Aufrufe 1909 0 Kommentare 0 Kommentare

    PayPal Aktie stark gefragt - +13,52 % - 15.07.2026

    Am 15.07.2026 ist die PayPal Aktie, bisher, um +13,52 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Besonders beachtet! - PayPal Aktie stark gefragt - +13,52 % - 15.07.2026
    Foto: frank - stock.adobe.com

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    PayPal aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von PayPal. Mit einer Performance von +13,52 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PayPal Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,10, mit einem Plus von +13,52 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PayPal!
    Long
    44,60€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    50,49€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der PayPal Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +15,54 %.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um +17,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PayPal einen Rückgang von -7,00 %.

    PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,93 %
    1 Monat +29,82 %
    3 Monate +15,54 %
    1 Jahr -26,28 %
    Stand: 15.07.2026, 08:18 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPal-Aktie: Die Debatte dreht sich um ein Übernahmeangebot und dessen Bewertung. Viele halten 60 USD pro Aktie für zu niedrig und diskutieren, ob das Angebot auf 75–80 USD nachgebessert werden muss; Vorbörsen-Notierungen um 53–54 USD werden kritisch gesehen. Es wird über US-Recht, Board-Entscheidungen und potenzielle Bieter wie Stripe/Advent gesprochen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.

    Zur PayPal Diskussion

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 882 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,38 Mrd. € wert.

    DAX im Plus, Ölpreis im Aufwind: SK Hynix nicht zu stoppen


    DAX über 25.000, Warsh vor dem US-Kongress, ein Übernahmeangebot für PayPal und SK-Hynix ohne Bremsen: Die Märkte am Morgen.

    Evotec, Aehr Test Systems & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,19 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,11 %.

    PayPal Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PayPal

    +11,74 %
    +18,38 %
    +30,32 %
    +15,98 %
    -26,28 %
    -27,11 %
    -81,64 %
    +31,09 %
    +52,14 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
    PayPal direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! PayPal Aktie stark gefragt - +13,52 % - 15.07.2026 Am 15.07.2026 ist die PayPal Aktie, bisher, um +13,52 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     