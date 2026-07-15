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    Iran

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    US-Angriff trifft Weizensilo

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranische Medien: Weizensilo in Chusestan getroffen
    • Angriff in Howeyseh ohne gemeldete Todesopfer
    • Revolutionsgarden beschuldigen USA der Bombardierung
    Iran - US-Angriff trifft Weizensilo
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den nächtlichen US-Angriffen ist nach Darstellung iranischer Staatsmedien ein Weizensilo getroffen worden. Der Vorfall ereignete sich in der südwestlichen Provinz Chusestan nahe der Grenze zum Irak, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Bei dem Angriff in der Stadt Howeyseh habe es keine Todesopfer gegeben, hieß es weiter. Auch die Revolutionsgarden, Irans mächtige Militärorganisation, warfen den USA die Bombardierung ziviler Einrichtungen vor. Der Feind habe das Weizenlager "aus Schwäche und Grausamkeit" bombardiert, hieß es in einer Mitteilung. Zudem sei eine Mineralwasserfabrik in der westlichen Provinz Ilam Ziel eines Angriffs geworden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden./arb/DP/zb






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