Ölkrise? Warum Chinas E-Taxis plötzlich den Weltmarkt entlasten

Der Preisanstieg spiegelt eine Besonderheit wider: Trotz steigender Benzinpreise sinken die Fahrpreise. Analysten erklären dies mit dem Zustrom neuer Fahrer auf Jobsuche in der schwächelnden Wirtschaft und den günstigen Elektroautos. Dadurch sinken die Fahrpreise, was wiederum Fahrgäste anlockt, die bei den höheren Benzinkosten sparen wollen, wie Reuters berichtet. Die Kehrseite der Medaille zeigt sich in den sozialen Medien. Seit die Benzinpreise im März zu steigen begannen, beschreiben Hunderte von Beiträgen, wie günstig Fahrten mit dem Taxi oder Fahrdiensten im Vergleich zum Autofahren sind.

China verfügt über einen zunehmend wichtigen Puffer gegen Ölpreisschocks: elektrische Taxis. In chinesischen Städten boomen Taxis und Mitfahrgelegenheiten. Im Mai wurden 3,05 Milliarden Fahrten unternommen. Laut Regierungsangaben ist die Zahl der Fahrten seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (März bis Mai) um 6 Prozent gestiegen.

Mit der Elektrifizierung von Taxis trägt der Boom von Mitfahrdiensten dazu bei, dass der Transportsektor in China immer weniger vom Öl abhängig wird und sich so besser gegen Ölpreisschocks wie die Schließung der Straße von Hormus absichert. Nach Angaben des Verkehrsministeriums ist etwa die Hälfte der 1,3 Millionen Taxis umfassenden chinesischen Taxiflotte elektrisch betrieben, in den Großstädten liegt der Anteil sogar bei nahezu 100 Prozent.

Didi, die führende Mitfahr-App, gab bekannt, dass im vergangenen Jahr weitere 2 Millionen Hybrid- oder Elektroautos registriert wurden, wodurch sich die Gesamtflotte der Fahrzeuge, die nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, auf 8 Millionen Fahrzeuge erhöhte, wobei Elektrofahrzeuge 75 Prozent der gesamten Fahrstrecke zurücklegen. Infolgedessen verbrauchte China im Mai 10 Prozent weniger Benzin und 14 Prozent wenige Diesel als im Vorjahr, obwohl der Straßengüterverkehr um 2 Prozent zunahm und der Straßenverkehr am langen Wochenende des 1. Mai einen Höchststand erreichte.

Greenpeace prognostiziert, dass bis 2035 90 Prozent der Taxi- und Mitfahrgelegenheitskilometer elektrisch zurückgelegt werden. Daizong Liu, Ostasien-Direktor des Instituts für Verkehrs- und Entwicklungspolitik in China, sagte: "Da die Kraftstoffpreise gestiegen sind, fahren die Menschen weniger mit ihren eigenen Benzinautos. Doch die Gesamtnachfrage nach Reisen steigt weiterhin, sodass immer mehr Fahrten auf öffentliche Verkehrsmittel wie Taxis und die U-Bahn verlagert werden." Diese Flexibilität erklärt zum Teil, wie China die Ölimporte drastisch senken konnte – sie sanken im Juni um 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr –, ohne seine Reserven in großem Umfang anzuzapfen. Dadurch hat China auf einem durch den Krieg eingeschränkten Weltmarkt Ölkapazitäten freigesetzt und dazu beigetragen, die Ölpreise zu stabilisieren.

"Der Konflikt hat möglicherweise Verhaltensänderungen beschleunigt, die bereits im Gange waren, sodass China strukturell weniger abhängig vom Öl ist, als der Markt historisch angenommen hat", sagte JP-Morgan-Analystin Natasha Kaneva in einer Notiz vom 2. Juli. Diese Möglichkeit wird sich zeigen, wenn die Preise für Kraftstoffe in China wieder auf das Vorkriegsniveau fallen. JP Morgan geht davon aus, dass die Benzinnachfrage auch 2027 weiter sinken wird, allerdings langsamer als in diesem Jahr. Sie prognostiziert einen Rückgang von 50.000 Barrel pro Tag gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Rückgang von 150.000 Barrel pro Tag in diesem Jahr.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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