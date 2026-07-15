Lang & Schwarz Aktie leicht im Plus - 15.07.2026

Die Lang & Schwarz Aktie notiert aktuell bei 14,550€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,050 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lang & Schwarz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -12,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,550€, mit einem Plus von +0,34 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Der heutige Anstieg bei Lang & Schwarz konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -48,40 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -22,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -49,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lang & Schwarz auf -34,68 %.

Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,67 % 1 Monat -49,48 % 3 Monate -48,40 % 1 Jahr -30,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Stand: 15.07.2026, 08:24 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion aktuell primär um die Kursentwicklung der Lang & Schwarz-Aktie: sinkende Xetra-Schlusskurse, niedrigere Tageshochwerte seit Juni, sowie Handelsbedingungen (Quote-/Limit-Ausführung, Spreads). Zusätzlich wird die fundamentale Bewertung diskutiert, insbesondere im Vergleich zu Trade Republic und einer Neubewertung nach den Quartalszahlen (Feb 2026) samt PFOF. Debatten zur Bodenbildung/Rebound prägen das Bild.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,27 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lang & Schwarz

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,35 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,11 %. Euronext notiert im Plus, mit +0,40 %.

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.