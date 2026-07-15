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    AKTIE IM FOKUS

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    Quartalszahlen und Ausblick treiben ASML vorbörslich hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Starkes Quartal und optimistische Jahresprognose
    • Kurs steigt vorbörslich 4,7 Prozent auf 1.629,40 Euro
    • Jefferies lobt Zielanhebung, sieht gemischten Ausblick
    AKTIE IM FOKUS - Quartalszahlen und Ausblick treiben ASML vorbörslich hoch
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen und ein noch optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr haben der ASML-Aktie am Mittwoch vorbörslich frischen Schwung verliehen. Das Papier des mit einem aktuellen Börsenwert von rund 604 Milliarden Euro (Stand Vortagsschluss) wertvollsten Unternehmens Europas legte auf der Handelsplattform Tradegate um 4,7 Prozent auf 1.629,40 Euro zu.

    Damit dürfte es auch wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie als wichtigen kurzfristigen Taktgeber überwinden. Sie verläuft aktuell bei rund 1.602 Euro. Der Weg zum Ende Juni bei 1.741 Euro erreichten Rekordhoch wäre wieder frei. Mit Blick auf den vorbörslichen Kursanstieg fehlen damit keine 7 Prozent mehr.

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    Jefferies-Analyst Janardan Menon lobte die "deutliche Anhebung" der Jahresziele des Ausrüsters der Halbleiterindustrie. Er hob allerdings auch hervor, dass die geplante Kapazitätssteigerung für Low-NA-EUV-Systeme im Jahr 2027 unter den zuletzt stark gestiegenen Markterwartungen liege und sprach daher von einem "gemischten Ausblick"./ck/stk

    ASML Holding

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    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 1.628 auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +10,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 624,76 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.951,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von -3,51 %/+42,26 % bedeutet.





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