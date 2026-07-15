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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Dax behauptet sich über 25.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steuert vor Handelsstart auf moderate Verluste zu
    • ASML Nachrichten stärken Zuliefereraktien vorbörslich
    • Bafin stellt Fehler bei Nagarro Abschlussbericht fest
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax behauptet sich über 25.000 Punkten
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Mittwoch auf moderate Verluste zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.066 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird indes 0,2 Prozent fester erwartet.

    Dass der Dax zuletzt schon vier Tage in Folge über 25.000 Punkten geschlossen hat, wertete Analyst Thomas Altmann von QC Partners als einen "Etappensieg der Bullen im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings weiter um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen. Vor dem Beginn der Quartalsberichtssaison der Unternehmen wagten sich die Anleger zuletzt kaum aus der Deckung.

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    Für ein erstes Highlight sorgte nun das niederländischen Schwergewicht ASML und Elmos sowie der Ausrüster und Zulieferer Aixtron , Siltronic , Suss Microtec und Jenoptik positiv auf die Nachrichten von ASML.

    Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schnitt derweil vorläufigen Zahlen zufolge auch im zweiten Quartal etwas profitabler ab als ein Jahr zuvor.

    Derweil gab der Technologiekonzern Kontron einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen Euro bekannt.

    Ebenfalls einen Großauftrag berichtete der Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk . Der Wert des Auftrags als Teil einer Arbeitsgemeinschaft für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" liegt dem Unternehmen zufolge im zweistelligen Millionenbereich. Die Aktien reagierten vorbörslich mit deutlichen Gewinnen. Börsenhändler sprachen von moderat positiven Nachricht für beide Unternehmen.

    Nachdem die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin bei Nagarro Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt hat, legte der IT-Dienstleister Widerspruch ein. Er sieht keine im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wesentlichen Fehler. Ein Antrag auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs scheiterte aber vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Nun sei damit zu rechnen, dass die Bafin die Fehlerfeststellungen auch während des noch laufenden Widerspruchsverfahrens unverzüglich veröffentlichen werde, hieß es vom Unternehmen./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 162,2 auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 91,82 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -13,50 %/+44,64 % bedeutet.





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