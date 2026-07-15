JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto nach Förder- und Absatzdaten für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 7700 Pence auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Zahlen aus der Pilbara-Region in Australien hätten die Erwartungen übertroffen, während die der übrigen wichtigen Minen erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 81,65EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher LaFemina

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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