🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Decathlon erreicht Meilenstein

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    700 Stores arbeiten mit den Lösungen von Vusion

    Die Vusion-Plattform, die mittlerweile in 54 Ländern auf drei Kontinenten im Einsatz ist, steigert die betriebliche Effizienz der Decathlon-Teams und verbessert das Kundenerlebnis.

    PARIS, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Vusion, der weltweit führende Anbieter von Digitalisierungslösungen für den stationären Handel, gab heute bekannt, dass Decathlon im zweiten Quartal 2026 den Meilenstein von 700 Stores erreicht hat, die mit den digitalen Lösungen des Technologieanbieters ausgestattet sind. Die Einführung erstreckt sich nun auf 54 Länder auf drei Kontinenten (Europa, Südamerika und Asien-Pazifik), wodurch das Einzelhandelsunternehmen für Sportartikel Vusion's Kunde mit dem bislang umfangreichsten internationalen Einsatz der Technologien ist.

    Decathlon Reaches 700 Stores Equipped with Vusion Solutions

    Betriebliche Effizienz und Mehrwert für die Store-Mitarbeiter

    Decathlon wurde 2026 zum attraktivsten Einzelhandelsunternehmen Frankreichs gewählt[1] und ist allgemein für herausragende Kundenerlebnisse bekannt. Das Unternehmen setzt auf die Plattform von Vusion, um das Preismanagement zu automatisieren. Dank sofortiger, synchronisierter Preisaktualisierungen auf den elektronischen Regaletiketten (ESL) werden die Store-Teams von der zeitaufwändigen Aufgabe befreit, Papierpreisschilder manuell auszutauschen. Dadurch können die Mitarbeiter mehr Zeit für das Wesentliche aufwenden: Shopper willkommen zu heißen und sportbegeisterten Kunden persönliche Beratung und Service zu bieten.

    Keine falschen Preise an der Kasse: Ein entscheidender Faktor für die Kundenzufriedenheit

    Über die Produktivitätssteigerungen der Store-Teams hinaus sorgt das digitale Regalmanagement für ein hervorragendes Maß an Preisgenauigkeit. Abweichungen zwischen der Regalauszeichnung und dem an der Kasse berechneten Preis werden nahezu vollständig vermieden. Diese perfekte Transparenz stärkt das Vertrauen der Shopper und trägt direkt zu einer höheren Kundenzufriedenheit im gesamten Decathlon Filialnetzt bei.

    "Dank der ESLs haben wir das Einkaufserlebnis im Store weiter verbessert und gleichzeitig unsere betriebliche Effizienz gesteigert. Der großflächige Einsatz vernetzter Regaletiketten ermöglicht es uns, uns auf unsere Kernaufgabe zu konzentrieren: die Beratung und Betreuung unserer sportbegeisterten Kunden. Dieses Projekt bringt sowohl unseren Store-Teams als auch den Shoppern unmittelbare, greifbare Vorteile." - Xavier Dété, VP Innovation, Decathlon.

    "Wir sind besonders stolz darauf, Decathlon zu unterstützen, ein weltweit führendes Einzelhandelsunternehmen, das von seinen Kunden hochgeschätzt und sowohl für die Stärke seiner Marke als auch für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt wird. Diese groß angelegte Partnerschaft belegt unsere Kompetenz, führende internationale Einzelhandelsunternehmen zu unterstützen und unsere hochmodernen Lösungen im anspruchsvollen Sportartikelsektor erfolgreich zu skalieren – einem Markt mit hohem Potenzial, in dem Vusion seine Führungsposition weiter ausbaut." - Sébastien Fourcy, SEVP EMEA, Vusion.

    Agile, leistungsstarke Technologie-Integration

    Aus technologischer Sicht setzt Decathlon auf die Cloud-Plattform von Vusion. Die elektronischen Regaletiketten lassen sich nativ und sicher mit der bestehenden Cisco Meraki-Netzwerkinfrastruktur des Handelsunternehmens verbinden, was eine nahtlose Bereitstellung ermöglicht, ohne dass zusätzliche Netzwerkhardware erforderlich ist.

    [1] Ipsos-Bonial Rating https://corporate.bonial.com/top-enseigne-2026

    Über Vusion www.vusion.com

    Vusion logo

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/decathlon-erreicht-meilenstein-700-stores-arbeiten-mit-den-losungen-von-vusion-302825653.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Decathlon erreicht Meilenstein 700 Stores arbeiten mit den Lösungen von Vusion Die Vusion-Plattform, die mittlerweile in 54 Ländern auf drei Kontinenten im Einsatz ist, steigert die betriebliche Effizienz der Decathlon-Teams und verbessert das Kundenerlebnis.PARIS, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ - Vusion, der weltweit führende …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     