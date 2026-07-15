ASML mit Wahnsinns-Zahlen: Aktie zieht durch!

Die Quartalssaison nimmt nach einem verhaltenen Start in der zurückliegenden Woche inzwischen mächtig an Fahrt auf. Der offizielle Startschuss fiel am Dienstag mit den Zahlen einiger US-Großbanken , am Mittwochmorgen folgte der niederländische Anlagenbauer ASML , der den Zahlenreigen damit auch für die Halbleiter- und KI-Industrie eröffnete.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Was die Niederländer im Gepäck hatten, konnte sich mehr als sehen lassen, denn die Zahlen sind sehr stark und damit deutlich über den Erwartungen ausgefallen – das allerdings war auch nötig, um die sehr weit fortgeschrittene Unternehmensbewertung nach dem starken Anstieg der Aktie in den vergangenen Monaten zu rechtfertigen.

... und die fielen deutlich besser aus als erwartet!

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 21,3 Prozent und damit deutlich stärker als von Expertinnen und Experten erwartet zu. Insgesamt erzielte ASML ein Umsatzergebnis in Höhe von 9,33 Milliarden Euro, was die Erwartungen um 400 Millionen Euro übertreffen konnte.

Auch operativ präsentierte sich das Unternehmen in einer guten Verfassung. Der Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) fiel mit 7,59 Euro um 60 Cent höher aus als prognostiziert. Insgesamt erwirtschaftete ASML einen Bruttogewinn in Höhe von 5,04 Milliarden Euro sowie einen Nettogewinn von 2,92 Milliarden Euro. Das entspricht gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Steigerungen von 21,9 und 27,5 Prozent.

Zurückzuführen ist das hohe Konzernwachstum auf gestiegene Auslieferungszahlen von Litografiemaschinen. Nach 67 Anlagen vor einem Jahr verkaufte ASML im abgelaufenen Quartal 86 Geräte. Das entspricht einem Anstieg von 28,4 Prozent. Dass die Verkaufszahl gebrauchter Anlagen zurückging, fiel unter dem Strich nicht ins Gewicht.

Noch mehr Erlöse und noch höhere Margen prognostiziert

Über starke Zahlen hinaus hatte ASML auch eine Guidance deutlich über den Erwartungen im Gepäck. Das Management um CEO Christophe Fouqet erwartet im kommenden Quartal Erlöse in Höhe von 11,0 bis 12,0 Milliarden Euro – die Erwartungen lagen bei lediglich 10,37 Milliarden Euro.

Unterdessen sollen die Konzernmargen weiter steigen. Nach 53,0 Prozent in Q1 und 54,0 Prozent im zurückliegenden Vierteljahr erwartet das Unternehmen für Q3 eine Bruttomarge von 55,0 bis 57,0 Prozent. Damit dürfte das Gewinnwachstum erneut überproportional stark ausfallen. Insgesamt erwartet ASML für das Geschäftsjahr 2026 Erlöse in Höhe von 43,0 bis 45,0 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 54,0 bis 56,0 Prozent.

Zahlen werden gekauft, Aktie legt kräftig zu

In den vergangenen Tagen hatte sich ASML dem Abverkauf in der Halbleiterbranche nicht entziehen können. Gegenüber ihren Allzeithochs büßte die Aktie zeitweise rund 14 Prozent ein. Am Mittwochmorgen präsentierte sie sich jedoch in einer guten Verfassung, denn die starken Zahlen wurden gekauft, was an europäischen Handelsplätzen zu einem Plus von rund 7 Prozent führte. Damit stehen gegenüber dem Jahresanfang Gewinne von mehr als 70 Prozent zu Buche.

Fazit: Keinen Schnitzer erlaubt, jetzt muss TSMC ran

Um direkt zum Punkt zu kommen: ASML hat am Mittwochmorgen sowohl starke Zahlen als auch einen beeindruckenden Ausblick auf den Rest des Geschäftsjahres vorgelegt. Nicht weniger als das war allerdings auch notwendig, um die hohe Unternehmensbewertung mit einem KGVe 2026 von 47,3 zu rechtfertigen, das damit um mehr als ein Viertel über der historischen Norm liegt. Auch bei zahlreichen anderen Kennzahlen notiert die Aktie am absolut oberen Ende ihrer historischen Range. In dieser Situation darf man sich als Unternehmen absolut keinen Fehler erlauben, was ASML zum Glück für Anlegerinnen und Anleger auch nicht getan hat.

Für die Halbleiterbranche ist der Start in die Quartalssaison damit geglückt. Die Zulieferer gelten als Frühindikatoren für die weitere Entwicklung innerhalb der Branche, dass die Zahlen gekauft werden, beweist außerdem, dass der Markt bereit ist, gute Zahlen auch zu honorieren und sie nicht mit Gewinnmitnahmen zu bestrafen. Als nächstes wird sich bereits am Donnerstagmorgen Taiwan Semiconductor beweisen müssen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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