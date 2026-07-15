Tocvan legt den Fahrplan bis zu den ersten Goldbarren vor

Mit der heutigen Pressemitteilung zeigt Tocvan Ventures Corp. erstmals detailliert, wie das Gran Pilar Projekt innerhalb der kommenden Monate von der Exploration in die Pilotproduktion überführt werden soll.

Der veröffentlichte 6-Phasen-Plan beschreibt den Weg von den laufenden Schürfgraben- (trenching) und Erztransportarbeiten über den Bau der Minenanlagen bis zum ersten Gold-Silber-Doré-Guss, der für das 4. Quartal 2026 vorgesehen ist.

Im Mittelpunkt steht die vollständig genehmigte 50.000 Tonnen Pilotmine mit ihrer Haufenlaugungs- und Verarbeitungsanlage. Sie soll erste Umsätze und operativen Cashflow generieren, die Metallurgie unter realen Betriebsbedingungen bestätigen und wichtige Daten für den möglichen Aufbau einer größeren kommerziellen Produktion liefern.

Tocvan befindet sich dabei nicht mehr nur in der Planungsphase. Die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten, schweres Gerät ist vor Ort, lokale Brechausrüstung wurde vertraglich gesichert und die Komponenten der Verarbeitungsanlage werden derzeit in Hermosillo gefertigt.

CEO Brodie Sutherland beschreibt den aktuellen Projektstatus in der heutigen Pressemitteilung:

"Gran Pilar tritt in eine entscheidende Phase ein. Dieser Pilotbetrieb ist der erste Schritt, um Gran Pilar als skalierbaren und langlebigen Gold-Silber-Produzenten zu etablieren. Da die Bauarbeiten voranschreiten, sich die Ausrüstung vor Ort befindet und die Verarbeitungsinfrastruktur errichtet wird, bleiben wir fest auf Kurs für unseren ersten Gold-Silber-Doré-Guss im 4. Quartal 2026. Die gewonnenen Betriebsdaten und der generierte Cashflow werden unmittelbar in unsere Strategie für die kommerzielle Entwicklung einfließen."

Entscheidend ist, dass es inzwischen nicht mehr nur um Explorationserfolge geht. Die Genehmigungen liegen vor, die Bauarbeiten laufen und die Verarbeitungsinfrastruktur wird aufgebaut. Tocvan ist damit in die konkrete Umsetzungsphase der Projektentwicklung eingetreten. Der Fokus erweitert sich nun über die Entdeckung weiterer Mineralisierung hinaus auf den Nachweis, dass das Erzmaterial von Gran Pilar unter realen Betriebsbedingungen technisch effizient gewonnen und verarbeitet werden kann.

Sutherland stellt den Pilotbetrieb damit nicht als isolierten Test dar, sondern als ersten operativen Baustein einer breiter angelegten Entwicklungsstrategie. Die gewonnenen technischen, metallurgischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Daten sollen direkt in die Planung der nächsten Entwicklungsstufe einfließen und zeigen, wie Gran Pilar in Richtung eines skalierbaren kommerziellen Gold-Silber-Betriebs weiterentwickelt werden könnte.

Langfristiger Goldpreis (USD/Unze) seit 2007: Nach dem Ausbruch aus der mehrjährigen Konsolidierung notiert Gold weiterhin deutlich oberhalb der branchenweiten durchschnittlichen AISC-Produktionskosten von ca. 1.500 USD/Unze. Trotz der jüngsten Korrektur bewegt sich der Goldpreis innerhalb seines langfristigen Aufwärtstrends und schafft damit ein unterstützendes Preisumfeld für Goldproduzenten und fortgeschrittene Entwicklungsprojekte.

Ein günstiges Umfeld für die Produktion

Der Zeitpunkt für Tocvans Übergang von der Exploration in die Pilotproduktion könnte kaum relevanter sein. Zwar hat der Goldpreis nach seinem starken Anstieg zuletzt korrigiert, liegt im längerfristigen Vergleich jedoch weiterhin auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. Gleichzeitig verdienen etablierte Goldproduzenten trotz gestiegener Energie- und Betriebskosten weiterhin hohe Margen, da ihre Förderkosten deutlich unter dem aktuellen Goldpreis liegen.

Gerade bei Minengesellschaften wirkt der Goldpreis wie ein operativer Hebel: Ein großer Teil der Kosten ist fix oder steigt deutlich langsamer als der Verkaufspreis des produzierten Metalls. Steigt der Goldpreis, kann sich deshalb ein überproportional großer Teil des zusätzlichen Erlöses in höheren Margen und Cashflows niederschlagen. Umgekehrt reagieren Minenaktien bei fallenden Goldpreisen häufig ebenfalls überproportional.

Für Tocvan ist dieser Zusammenhang besonders interessant, weil das Unternehmen mit der Pilotmine erstmals eigene Produktions-, Kosten- und Cashflow-Daten generieren will. Gelingt der geplante Übergang zur Pilotproduktion, könnte Gran Pilar nicht mehr ausschließlich anhand von Bohrergebnissen und geologischem Potenzial bewertet werden, sondern zunehmend auch anhand realer metallurgischer Ergebnisse, tatsächlicher Betriebskosten und der Fähigkeit, bei hohen Goldpreisen Cashflow zu erwirtschaften.

Die Pilotmine ist mit ihrer Kapazität von 50.000 Tonnen zwar noch keine Massenproduktion, aber durchaus mit einer kommerziellen Produktion einer kleineren Mine vergleichbar. Sie wird deshalb zeigen, ob Tocvan das oberflächennahe mineralisierte Material technisch effizient verarbeiten und die bislang im Labor und in Großproben erzielten Gewinnungsraten unter realen Betriebsbedingungen bestätigen kann. Genau dieser Nachweis könnte für die spätere Neubewertung und Finanzierung einer größeren Mine entscheidend sein.

Ein klar strukturierter Entwicklungsplan

Der heute veröffentlichte Fahrplan unterteilt den Aufbau und Betrieb der Pilotmine in 6 aufeinander aufbauende Phasen. Mehrere Arbeitsschritte laufen dabei gleichzeitig, um den strammen Zeitplan bis zum ersten Gold-Silber-Guss Ende 2026 einzuhalten.

Die Roadmap macht deutlich, dass Tocvan den Übergang in die Produktion Schritt für Schritt vorbereitet. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und verfolgt ein klar definiertes technisches Ziel.

Phase 1: Trenching und Materialtransport

Laufend bis zum 3. Quartal 2026

Ziel: Gewinnung, Charakterisierung und Bereitstellung von insgesamt 50.000 Tonnen möglichst hochgradigem mineralisiertem Material.

Wesentliche Arbeiten:

Erweiterung der Schürfgräben (trenches) mit Bulldozern in den priorisierten Zielgebieten des South Blocks.

Freilegen oberflächennaher Mineralisierung anhand der bisherigen Bohr-, Boden- und Kartierungsergebnisse.

Geologische Aufnahme und Klassifizierung des gewonnenen Materials.

Verladung des mineralisierten Gesteins mit Baggern und Transport mittels Muldenkippern.

Aufbau getrennter Erzhalden als Vorbereitung für die spätere Verarbeitung.

Gewinnung zusätzlicher geologischer Informationen über Mächtigkeit und Kontinuität der Mineralisierung.

Das ausgewählte Material stammt aus oberflächennahen hochgradigen Bereichen, die zuvor durch Bohrungen, Trenches und Oberflächenproben identifiziert wurden.

Warum diese Phase wichtig ist:Für die Pilotphase ist zunächst kein großer Tagebaubetrieb vorgesehen. Tocvan will stattdessen gezielt oberflächennahes mineralisiertes Material aus priorisierten Bereichen gewinnen und mit vergleichsweise begrenztem Kapitaleinsatz verarbeiten.

Meilenstein: Insgesamt 50.000 Tonnen mineralisiertes Erzmaterial sind charakterisiert, auf Halde gelagert und für die Pilotanlage verfügbar.

Schürfgräben (Trenches) auf Gran Pilar dienen der detaillierten Untersuchung der oberflächennahen Goldmineralisierung. Gleichzeitig gewinnt Tocvan dabei hochgradiges Erz, das für die geplante Haufenlaugungsanlage bereitgestellt wird.

Phase 2: Bau der Haufenlaugungsanlage

Laufend bis zum 3. Quartal 2026

Ziel: Errichtung der vollständig ausgelegten Haufenlaugungsanlage.

Wesentliche Arbeiten:

Planierung und Verdichtung der gesamten Laugungsfläche.

Installation einer mehrschichtigen Abdichtung zum Schutz des Untergrunds.

Einbau der Sammelrohre für die metallhaltige Prozesslösung.

Errichtung von Schutzdämmen sowie Auffang- und Notfallbecken.

Installation der Umweltüberwachung einschließlich Wasser-Monitoringbrunnen.

Abschluss der erforderlichen technischen und umweltbezogenen Prüfungen und Freigaben.

Warum diese Phase wichtig ist: Die Haufenlaugungsanlage bildet das Herzstück der Pilotmine. Hier wird das Erz später über mehrere Wochen ausgelaugt, während sämtliche Prozesslösungen kontrolliert aufgefangen und wiederverwendet werden.

Meilenstein: Die Haufenlaugungsanlage ist technisch zertifiziert und für die Aufschichtung des mineralisierten Materials freigegeben.

Das Fundament der Haufenlaugungsanlage ist vorbereitet. Nach dem Aushub erfolgt der Einbau einer verdichteten Tonschicht sowie der Abdichtungsfolie als Teil des mehrschichtigen Dichtungssystems.

Phase 3: Zerkleinerung und Aufschichtung des Erzmaterials

Geplant für das 3. Quartal 2026

Ziel: Vorbereitung des mineralisierten Erzmaterials für die Gold- und Silberlaugung.

Wesentliche Arbeiten:

Zerkleinerung des Erzes auf die optimale Korngröße.

Transport des Erzes auf die Laugungsfläche.

Aufschichtung in mehreren 4-6 m hohen Lagen.

Vorkonditionierung des Erzes, u.a. durch Zugabe von Kalk zur Regulierung des pH-Werts.

Gleichmäßige Verteilung des Erzes zur Optimierung der späteren Metallgewinnung.

Warum diese Phase wichtig ist:Eine möglichst gleichmäßige Korngröße und ein homogen aufgebauter Erzmaterialhaufen sind entscheidend, damit die Laugungslösung kontrolliert durch das Material fließt und Gold sowie Silber möglichst effizient lösen kann.

Meilenstein: ie gesamten 50.000 Tonnen mineralisierten Erzmaterials sind zerkleinert, aufgeschichtet und für den Laugungsprozess vorbereitet.

Die Bauarbeiten an den Auffangbecken schreiten planmäßig voran. Nach der Verdichtung der Tonschicht werden die Becken mit einer Abdichtungsfolie ausgekleidet und bilden später einen zentralen Bestandteil des geschlossenen Laugungssystems der Pilotmine.

Phase 4: Bau und Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage

Parallel zu Phase 2 und 3: Fertigstellung im 3. Quartal 2026

Ziel: Inbetriebnahme der hydrometallurgischen Verarbeitungsanlage.

Wesentliche Arbeiten:

Installation der derzeit in Hermosillo gefertigten Prozessausrüstung.

Aufbau des 5-Säulen-Systems zur Aktivkohle-Adsorption.

Installation von Pumpen, Rohrleitungen und Prozesssteuerung.

Integration der Lösungsbecken in den geschlossenen Kreislauf.

Durchführung umfangreicher Trocken- und Funktionstests.

Warum diese Phase wichtig ist: Während auf der Laugungsfläche Gold und Silber aus dem Erz gelöst werden, erfolgt hier die eigentliche Rückgewinnung der Edelmetalle aus der Prozesslösung.

Meilenstein: Die gesamte Verarbeitungssanlage ist vollständig betriebsbereit.

Das Bild zeigt das bereits weitgehend modellierte Haufenlaugungs-Pad mit den vorbereiteten Stufen und Bereichen für die spätere Erzbeschickung.

Phase 5: Laugung und Metallgewinnung

3-4. Quartal 2026

Ziel: Gewinnung von Gold und Silber im kontinuierlichen Pilotbetrieb.

Wesentliche Arbeiten:

Bewässerung des Erzstapels mit einer verdünnten Natriumcyanid-Lösung über ein Tropfbewässerungssystem.

Laugungszyklus über einen Zeitraum von etwa 60-90 Tagen.

Sammlung der metallhaltigen Lösung über das installierte Rohrsystem.

Rückgewinnung der Edelmetalle über Aktivkohle.

Rückführung der Prozesslösung in einen geschlossenen Kreislauf.

Laufende Überwachung von Metallausbeute, Cyanidgehalt, pH-Wert, Energieverbrauch und Prozessdaten.

Erfassung sämtlicher Betriebs- und Kostendaten.

Gleichzeitig soll unter realen Betriebsbedingungen überprüft werden, in welchem Umfang sich die bisherigen metallurgischen Labor- und Großprobenergebnisse im Pilotmaßstab bestätigen lassen.

Tocvan strebt für den Haufenlaugungsbetrieb eine Goldgewinnungsrate von ca. 70% an.

Warum diese Phase wichtig ist: Erstmals wird sich zeigen, wie sich die bisherigen Labor- und Großprobenversuche unter realen Produktionsbedingungen übertragen lassen. Gleichzeitig entstehen belastbare Daten für den späteren Ausbau (Expansion) der Mine.

Meilenstein: Erreichen der angestrebten Goldgewinnung von ca. 70% sowie Erfassung umfassender metallurgischer, technischer und wirtschaftlicher Betriebsdaten.

Die Bauarbeiten an der Haufenlaugungsanlage schreiten kontinuierlich voran.

Phase 6: Erster Doré-Guss, Auswertung und Optimierung

Ende 4. Quartal 2026

Ziel: Erste Gold-Silber-Produktion im Pilotmaßstab und vollständige Auswertung des Pilotbetriebs.

Wesentliche Arbeiten:

Weiterverarbeitung der mit Edelmetallen beladenen Aktivkohle.

Gewinnung und Einschmelzen des Gold-Silber-Konzentrats.

Produktion, Verwiegung und Analyse des ersten Doré-Barrens.

Auswertung der tatsächlichen Betriebskosten, Metallgewinnungsraten und Optimierungsdaten.

Erstellung eines technischen Berichts und einer Cashflow-Analyse.

Prüfung einer möglichen zweiten Ausbauphase der Pilot- beziehungsweise Verarbeitungsanlage.

Warum diese Phase wichtig ist: Der erste Gold-Silber-Doré-Guss wäre weit mehr als ein symbolischer Meilenstein. Er würde den Übergang von der reinen Exploration in einen operativen Pilotbetrieb markieren und erstmals reale technische und wirtschaftliche Daten liefern, die für die Planung einer möglichen größeren Projektentwicklung von Bedeutung wären.

Meilenstein: Erste Gold-Silber-Produktion im Pilotmaßstab, potenzielle erste Umsätze und eine belastbarere Datengrundlage für die nächste Entwicklungsstufe von Gran Pilar.

Fazit

Bemerkenswert ist, dass Tocvan die Pilotmine parallel zur laufenden Exploration errichtet. Während die Bauarbeiten voranschreiten, konzentrieren sich die Arbeiten weiterhin auf mehrere hochprioritäre Zielgebiete im South Block und North Block. Gleichzeitig stehen noch zahlreiche Laborergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm aus.

Tocvan verfolgt damit 2 Ziele parallel: Die weitere Exploration soll die mineralisierte Ausdehnung vergrößern und das geologische Verständnis von Gran Pilar verbessern. Der Pilotbetrieb soll zugleich die Voraussetzungen für erste Einnahmen schaffen und reale technische, metallurgische, betriebliche und wirtschaftliche Daten liefern.

Der heute veröffentlichte Fahrplan zeigt erstmals detailliert, wie Tocvan den Übergang von der Exploration in die Pilotproduktion umsetzen will. Während weitere Bohrungen und Explorationsarbeiten laufen, entsteht bereits die Infrastruktur für die erste Gold-Silber-Produktion im Pilotmaßstab.

Sollte der angekündigte Zeitplan eingehalten werden, strebt Tocvan den ersten Gold-Silber-Doré-Guss bei Gran Pilar im 4. Quartal 2026 an.

Ein erfolgreicher Abschluss des Pilotprogramms würde Tocvan erstmals reale Produktions-, Kosten- und Cashflow-Daten liefern. Diese könnten eine wichtige Grundlage für die Beurteilung und Planung einer deutlich größeren kommerziellen Minenentwicklung bilden.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

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www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,57 CAD (14.07.2026)

Marktkapitalisierung: 45 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,353 EUR (14.07.2026)

Marktkapitalisierung: 28 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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