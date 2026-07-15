DAX kämpft mit der runden Marke – ASML deutlich über Erwartungen

Es zeichnen sich derzeit sehr ambivalente konjunkturelle Entwicklungen in den verschiedenen Wirtschaftsräumen ab. Der Nahost-Konflikt mit seinen Auswirkungen auf den Energiemarkt und den Störungen in den internationalen Lieferketten spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle.

Selbst die Gewinnwarnung des Technologieriesen IBM konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun. Gesucht wurden insbesondere die zyklischen Halbleiterwerte wie SK Hynix und Samsung. Aus China kamen dagegen eher Molltöne, da das Bruttoinlandsprodukt im Reich der Mitte mit einem Zuwachs von 4,3 Prozent hinter den Erwartungen von 4,5 Prozent zurückblieb.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für den Handel in Frankfurt geben unter anderem die Quartalszahlen von ASML die Richtung vor. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte der Chipriese die Erwartungen schlagen. Das färbt im vorbörslichen Handel bereits positiv auf die Aktien von Infineon ab.

Insgesamt findet der Handel weiter im Spannungsfeld zwischen geopolitischer Gemengelage und Berichtssaison statt. Die Rohölsorte Brent Crude notiert aktuell bei 85 US-Dollar und heizt die Inflationsdebatte in der Eurozone erneut an. Noch sieht die Europäische Zentralbank zwar keine Zweitrundeneffekte, schließt diese zukünftig jedoch nicht aus.

Heute wird der Zahlenreigen mit den US-Erzeugerpreisen und dem Empire-State-Manufacturing-Index auf der Makroebene und durch die Quartalszahlen von Blackrock und Morgan Stanley auf Unternehmensebene fortgesetzt. Aus technischer Sicht dürfte sich der DAX weiter darum bemühen, die Marke von 25 000 Punkten zu verteidigen, und sich so in einer Handelsspanne zwischen 24 900 und 25 150 Punkten bewegen.

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