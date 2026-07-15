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    Trotz Marktflaute

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    Edelmetallexplorer ziehen weiter Kapital an

    Die Konsolidierung an den Metallmärkten scheint dem Anlegerinteresse an Edelmetallexploration keinen Abbruch zu tun. In den vergangenen Wochen meldeten zahlreiche in Kanada gelistete Unternehmen erfolgreiche Privatplatzierungen für ihre Projekte in der ganzen Welt.

     

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    Der Edelmetallexplorer Firefox Gold (ISIN: CA31816R8369, WKN: A419WJ) schloss Ende Juni eine 6,75 Mio. CAD schwere Privatplatzierung ab. Das Unternehmen exploriert seit 2017 Goldvorkommen in Finnland und besitzt dort ein umfangreiches Portfolio an aussichtsreichen Gebieten. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die weitere Exploration der Projekte Mustajärvi, Jeesiö und Sarvi benötigt.

     

    Firefox Gold schließt Kapitalerhöhung ab, Agnico Eagle zeichnet mit

     

    Die Investoren – darunter Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325), das 1,825 Mio. der 11,2 Mio. neu ausgegebenen Aktien erwarb – sind im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Projekte optimistisch. Dies belegt ein Blick auf die mit den Aktien ausgegebenen Kaufoptionen: Diese sind bei drei Jahren Laufzeit mit einem Ausübungspreis von 0,90 CAD ausgestattet, was in etwa dem Doppelten der aktuellen Bewertung entspricht.

     

    Im Frühjahr hatte das Unternehmen einige Explorationserfolge vermelden können. So konnten Bohrungen bei Mustajärvi tiefere Mineralisierungen in der Nordostzone erschließen und eine Erweiterung der Ostzone erreichen. Erkundungsbohrungen bei Sarvi hatten im April eine spezielle Gesteinskombination durchteuft, die die Goldmineralisierung der Kittilä-Goldmine von Agnico Eagle beherbergt -  Europas größter Goldmine, die etwa 35 Kilometer nordwestlich des Sarvi-Projekts liegt.

     

    Neben den handfesten Explorationserfolgen trug auch das weiterhin günstige Marktumfeld für Explorationsfinanzierungen dazu bei, dass Firefox Gold die Privatplatzierung zügig abschließen konnte. Seit Mitte Juni haben zahlreiche weitere an den kanadischen Börsen gelistete Unternehmen Mittel für die Exploration einwerben können – vor allem im Edelmetallsektor.

     

    Kanadische Explorer melden Finanzierungserfolge

     

    Arras Minerals (ISIN: CA04271V1058, WKN: A3C36J) etwa schloss Anfang Juli eine auf 25 Mio. CAD aufgestockte Platzierung ab. Mit den Mitteln sollen die Projekte des Unternehmens in Kasachstan, darunter das 531 km2 große Kupfer-Gold-Projekt Elemes, 23 km südwestlich der Stadt Ekibastuz in der Region Pawlodar, vorangetrieben werden.

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