Saudi-Arabien öffnet Schleusen
Öl-Deal mit Signalwirkung: China und Saudi-Arabien zünden nächste Stufe
China bestellt 2 Millionen Barrel Saudi-Öl für eine neue Raffinerie. Der Deal signalisiert den baldigen Start und höhere Aramco-Lieferungen.
- 2 Millionen Barrel saudisches Öl bestellt im August
- Neue HAPCO Raffinerie in Liaoning kurz vor Start
- Aramco Lieferungen steigen trotz Preisrückgang
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Der chinesische Staatskonzern Zhenhua Oil hat einen Auftrag zur Verladung von 2 Millionen Barrel saudischem Rohöl im August erhalten, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Mittwoch mitteilten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass eine neue chinesisch-saudische Joint-Venture-Raffinerie kurz vor der Inbetriebnahme steht. Das Rohöl wird an die neu gebaute Raffinerie der Huajin Aramco Petrochemical Co mit einer Kapazität von 300.000 Barrel pro Tag in der nordostchinesischen Provinz Liaoning geliefert, so die Quellen.
HAPCO ist ein Joint Venture zwischen Saudi Aramco und dem chinesischen staatlichen Rüstungskonzern Norinco Group und Panjin Xincheng Industrial Group.Die Inbetriebnahme von HAPCO hat sich aufgrund von Störungen der Ölversorgung aus dem Nahen Osten durch die Straße von Hormus bis September oder Oktober verzögert, berichtete Reuters im Juni.
Aramco lehnte eine Stellungnahme ab, und Zhenhua Oil reagierte nicht umgehend auf die Anfrage von Reuters. Zhenhua, eine Tochtergesellschaft von Norinco, beschafft Rohöl für die Raffinerie, so die Quellen. Aramco erklärte im Jahr 2023, dass es HAPCO bis zu 210.000 Barrel Rohöl pro Tag liefern werde. Laut Branchenkreisen hat Aramco im August insgesamt rund 24 Millionen Barrel beziehungsweise 774.194 Barrel Rohöl pro Tag an Zhenhua und andere chinesische Raffinerien verkauft – doppelt so viel wie der Rekordtiefstand von rund 12 Millionen Barrel im Juli.
Der weltgrößte Ölexporteur hat seinen offiziellen Verkaufspreis für Rohöl nach Asien im August um 11 US-Dollar pro Barrel gegenüber dem Vormonat gesenkt – der größte Rückgang seit mehr als zwei Jahrzehnten. Der drastische Preisrückgang folgte auf einen starken Ölpreisverfall, nachdem ein US-iranisches Interimsabkommen die Sorgen um die Ölversorgung im Nahen Osten etwas gemildert hatte. Erneute Angriffe in der Region seit letzter Woche haben die Versorgungsängste jedoch wieder angefacht und den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erneut verlangsamt. Laut Reuters-Aufzeichnungen hat Zhenhua zuletzt im August 2024 saudisches Rohöl geordert.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion