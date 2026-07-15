Öl-Deal mit Signalwirkung: China und Saudi-Arabien zünden nächste Stufe

Der chinesische Staatskonzern Zhenhua Oil hat einen Auftrag zur Verladung von 2 Millionen Barrel saudischem Rohöl im August erhalten, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Mittwoch mitteilten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass eine neue chinesisch-saudische Joint-Venture-Raffinerie kurz vor der Inbetriebnahme steht. Das Rohöl wird an die neu gebaute Raffinerie der Huajin Aramco Petrochemical Co mit einer Kapazität von 300.000 Barrel pro Tag in der nordostchinesischen Provinz Liaoning geliefert, so die Quellen.

HAPCO ist ein Joint Venture zwischen Saudi Aramco und dem chinesischen staatlichen Rüstungskonzern Norinco Group und Panjin Xincheng Industrial Group.Die Inbetriebnahme von HAPCO hat sich aufgrund von Störungen der Ölversorgung aus dem Nahen Osten durch die Straße von Hormus bis September oder Oktober verzögert, berichtete Reuters im Juni.