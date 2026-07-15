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    AKTIEN IM FOKUS

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    Auch deutsche Chiptitel profitieren von ASML-Geschäftsaussagen

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML starke Quartalszahlen und vorbörsliches Plus
    • Infineon und Elmos vorbörslich bis zu 1,7 Prozent
    • Ausrüster und Zulieferer bis zu 4,8 Prozent Kursplus
    AKTIEN IM FOKUS - Auch deutsche Chiptitel profitieren von ASML-Geschäftsaussagen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Geschäftsaussagen des Chipindustrie-Ausrüsters ASML haben am Mittwoch auch deutschen Branchentiteln vorbörslich Auftrieb gegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate verteuerten sich die Aktien der Halbleiterhersteller Infineon und Elmos um bis zu 1,7 Prozent.

    Für die Papiere der Ausrüster und Zulieferer Aixtron , Siltronic , Suss Microtec , Jenoptik und LPKF ging es um bis zu 4,8 Prozent bergauf.

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    Dass ASML starke Quartalszahlen vorlegte und für das Jahr noch optimistischer wird, bescherte dem Börsen-Schwergewicht ein vorbörsliches Kursplus von fast 5 Prozent. Jefferies-Analyst Janardan Menon lobte die "deutliche Anhebung" der Jahresziele, wenngleich der Ausblick insgesamt etwas durchwachsen ausfalle. Er verwies darauf, dass die geplante Kapazitätssteigerung für Low-NA-EUV-Systeme im Jahr 2027 unter den zuletzt stark gestiegenen Markterwartungen liege.

    Dagegen hob Sandeep Deshpande von der US-Bank JPMorgan die für ihn insgesamt positiven Aussagen zum für 2027 und 2028 geplanten Kapazitätenausbau hervor. Dieser liege über seinen bereits optimistischen Schätzungen./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 163,8 auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 91,82 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -13,24 %/+45,07 % bedeutet.





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