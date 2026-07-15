Produktion wird konkret - Tocvan legt den Fahrplan bis zu den ersten Goldbarren vor

Mit der heutigen Pressemitteilung zeigt Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) erstmals detailliert, wie das Gran Pilar Projekt innerhalb der kommenden Monate von der Exploration in die Pilotproduktion überführt werden soll.

Der veröffentlichte 6-Phasen-Plan beschreibt den Weg von den laufenden Schürfgraben- (trenching) und Erztransportarbeiten über den Bau der Minenanlagen bis zum ersten Gold-Silber-Doré-Guss, der für das 4. Quartal 2026 vorgesehen ist.

Im Mittelpunkt steht die vollständig genehmigte 50.000 Tonnen Pilotmine mit ihrer Haufenlaugungs- und Verarbeitungsanlage. Sie soll erste Umsätze und operativen Cashflow generieren, die Metallurgie unter realen Betriebsbedingungen bestätigen und wichtige Daten für den möglichen Aufbau einer größeren kommerziellen Produktion liefern.

Tocvan befindet sich dabei nicht mehr nur in der Planungsphase. Die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten, schweres Gerät ist vor Ort, lokale Brechausrüstung wurde vertraglich gesichert und die Komponenten der Verarbeitungsanlage werden derzeit in Hermosillo gefertigt…

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Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,57 CAD (14.07.2026)

Marktkapitalisierung: 45 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,353 EUR (14.07.2026)

Marktkapitalisierung: 28 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

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Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens, was einen Interessenkonflikt darstellt. Investitionsentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche und in Rücksprache mit einem Finanzberater getroffen werden. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht.

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