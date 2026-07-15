Steigende Kurse - Anleger bleiben beim Iran-Konflikt gelassen

Sie reagierten damit einerseits auf die jüngsten US-Inflationsdaten vom Vortag. "Die inflationsgeplagten US-Haushalte und mit ihnen die Finanzmärkte können ein wenig aufatmen", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Nicht nur ist die Inflationsrate im Juni im Vergleich zum Vormonat gefallen, auch die Erwartungen der zuvor von den Nachrichtenagenturen befragten Volkswirte wurden deutlich unterboten."

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch zugelegt. Damit zeigten sich die Märkte trotz hoher Ölpreise entspannt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Andererseits bleiben Marktteilnehmer trotz des jüngsten Säbelrasselns im Iran-Konflikt gelassen. Sie setzen nach Ansicht von Marktanalyst Jochen Stanzl darauf, "dass US-Präsident Trump die Drohkulisse gegenüber dem Iran nur deshalb immer weiter aufbaut, um danach in Verhandlungen eine bessere Position zu ergattern." Die relative Stärke der Aktienmärkte deute darauf hin, dass kaum ein Anleger von einer Rückkehr zu einem Krieg mit unkontrolliertem gegenseitigen Beschuss ausgehe.

Die technologielastigen Börsen Südkoreas und Japans legten stärker. Der südkoreanische Leitindex Kospi gewann 6,2 Prozent, der Nikkei 225 stieg um 1,5 Prozent auf 67.751,51 Punkte. Der Kospi profitierte damit einmal mehr von den Gewinnen der volatilen Halbleiterwerte. "Das Beispiel von SK Hynix macht Schule, und es gibt Gerüchte, wonach Samsung beim Listing von ADRs an der Nasdaq nachziehen will", merkte Stanzl dazu an. "SK-Hynix-ADRs notieren nur drei Tage nach ihrer Erstnotierung an der Nasdaq mehr als die Hälfte über der Bewertung der SK-Hynix-Aktien in Südkorea."

Gewinne verzeichneten auch die chinesischen Börsen. Neue Wirtschaftsdaten waren uneinheitlich ausgefallen. "Der Einzelhandelsumsatz war schwächer erwartet worden, die Industrieproduktion stärker", hieß es von der LBBW. "Dahinter verbirgt sich aber eine gute Nachricht, die Nachfrage der privaten Haushalte scheint etwas zuzulegen." Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen kletterte zuletzt um 0,5 Prozent, der technologielastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,6 Prozent.

Die Börse in Australien setzte unterdessen den Trend der kleinen Schritte fort. Der Leitindex S&P ASX 200 endete mit 8.841,10 Punkten 0,37 Prozent höher./mf/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 4.120 auf Tradegate (15. Juli 2026, 08:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um +1,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %. Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 945,93 Mrd..





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