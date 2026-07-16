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    Schwellenländer-Aktien

    Aktien aus Schwellenländern sind nicht nur wegen ihres Kurspotenzials interessant.

    Trotz der geopolitischen Schocks im Frühjahr haben sich die globalen Aktienmärkte seit Jahresbeginn insgesamt positiv entwickelt. Das Wachstum wurde dabei hauptsächlich von Schwellenländern getragen, die eine Rendite von knapp 25% erzielten und damit mehr als die entwickelten Märkte.

    Dividendenrendite immer wichtiger

    Interessant in diesem Zusammenhang: Dividendenerträge spielen für die Renditen in Schwellenländern eine zunehmend wichtigere Rolle. In den vergangenen zwanzig Jahren lag das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum bei fast 12%. Mehr als die Hälfte aller Schwellenländer-Aktien bieten inzwischen Dividendenrenditen von mehr als 3%. In den Industrieländern sind dies nur 40% der Unternehmen. 

    Doch trotz des zuletzt guten Laufs bleiben die Bewertungen in den Emerging Markets attraktiv. Gemessen am erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis werden Schwellenländer-Aktien mit einem Abschlag von rund 40% gegenüber dem MSCI World gehandelt (KGV: 12 vs. KVG: 19). 

    Wir haben uns an den wachstumsstarken Schwellenländer-Börsen umgesehen und stellen unsere aktuellen Favoriten vor.

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    Im Fokus: Schwellenländer-Aktien Aktien aus Schwellenländern sind nicht nur wegen ihres Kurspotenzials interessant, sondern auch wegen ihrer oft hohen Dividendenrendite.
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