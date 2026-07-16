Trotz der geopolitischen Schocks im Frühjahr haben sich die globalen Aktienmärkte seit Jahresbeginn insgesamt positiv entwickelt. Das Wachstum wurde dabei hauptsächlich von Schwellenländern getragen, die eine Rendite von knapp 25% erzielten und damit mehr als die entwickelten Märkte.

Dividendenrendite immer wichtiger

Interessant in diesem Zusammenhang: Dividendenerträge spielen für die Renditen in Schwellenländern eine zunehmend wichtigere Rolle. In den vergangenen zwanzig Jahren lag das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum bei fast 12%. Mehr als die Hälfte aller Schwellenländer-Aktien bieten inzwischen Dividendenrenditen von mehr als 3%. In den Industrieländern sind dies nur 40% der Unternehmen.

Doch trotz des zuletzt guten Laufs bleiben die Bewertungen in den Emerging Markets attraktiv. Gemessen am erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis werden Schwellenländer-Aktien mit einem Abschlag von rund 40% gegenüber dem MSCI World gehandelt (KGV: 12 vs. KVG: 19).

Wir haben uns an den wachstumsstarken Schwellenländer-Börsen umgesehen und stellen unsere aktuellen Favoriten vor. Mehr News und Informationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn