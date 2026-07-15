Western Star Resources gibt Ergebnisse der drohnengestützten geophysikalischen Untersuchung auf dem Wolframprojekt White Star bekannt

15. Juli 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich, die Ergebnisse der drohnengestützten (UAV) hochauflösenden geophysikalischen magnetischen Untersuchung bekannt zu geben, die auf dem Wolframprojekt White Star im Elko County, Nevada, USA, durchgeführt wurden.

Die Untersuchung diente dazu, einen hochauflösenden Magnetikdatensatz über den bekannten historischen Abbaustätten zu erfassen, weitere höffige Ziele im Konzessionsgebiet zu identifizieren und das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der strukturellen Kontrollfaktoren auf die Mineralisierung zu verbessern. Die Ergebnisse werden zudem mit den geochemischen Daten aus Gesteinssplitterproben und Bodenproben kombiniert, die derzeit im gesamten Claim-Paket White Star gesammelt werden.

Wichtige Anmerkungen und Erkenntnisse:

- Erster moderner, hochauflösender geophysikalischer Datensatz, der auf dem Projekt White Star erfasst wurde.

- Die Ergebnisse zur magnetischen Gesamtintensität (TMI), zur ersten vertikalen Ableitung (1VD), zur zweiten vertikalen Ableitung (2VD) und zum analytischen Signal (AS) wurden verarbeitet und ausgewertet.

- Die historische Mine Batholith und der Stollen liegen entlang eines von Nordwest nach Südost verlaufenden magnetischen Lineaments innerhalb eines schwachen magnetischen Tiefs. Mehrere vergleichbare geophysikalische Merkmale wurden an anderen Stellen im Konzessionsgebiet White Star identifiziert.

- Ein ausgedehntes magnetisches Hoch im westlichen Teil des Konzessionsgebiets könnte einen bisher nicht kartierten Ausläufer der Granitintrusion (Quarzmonzonit) darstellen, von der angenommen wird, dass sie mit der wolframhaltigen Skarnmineralisierung in diesem Gebiet in Zusammenhang stehen könnte.

- Der interpretierte Intrusionskörper befindet sich in unmittelbarer Nähe zu kartierten Karbonateinheiten und definiert ein neu identifiziertes Gebiet, das als aussichtsreich für eine im Skarnkontakt beherbergte Wolframmineralisierung angesehen wird.

- Es wurden mehrere magnetische Lineamente identifiziert, die als Verwerfungs- und Bruchzonen interpretiert werden, die im Distrikt möglicherweise als Transportwege für hydrothermale Fluide im Zusammenhang mit einer wolframhaltigen Skarnmineralisierung gedient haben.

- Die geophysikalischen Ergebnisse werden mit den noch ausstehenden geochemischen Untersuchungen von Gesteinssplitterproben und Bodenproben zusammengeführt, um die Planung eines nachfolgenden Explorationsprogramms zu leiten und potenzielle Bohrziele zu verfeinern.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, erklärte: „Die geophysikalischen Ergebnisse von White Star bilden die zweite Komponente des konsolidierten Datensatzes für Jarbidge-Charleston und vervollständigen die magnetische Abdeckung in Distriktgröße, die mit der Konsolidierung des Konzessionsgebiets beabsichtigt war. Der in den hochauflösenden magnetischen Daten identifizierte Intrusionskörper hat ein bedeutendes neues Interessengebiet geschaffen, in dem der Kontakt zwischen dem Granit und den umgebenden Karbonatgesteinen günstige Bedingungen für eine Wolfram-Skarn-Mineralisierung bieten könnte. Wir freuen uns darauf, diese Ergebnisse mit dem laufenden geochemischen Gesteinssplitterproben- und Bodenuntersuchungsprogramm zu verknüpfen, während die Explorationsarbeiten auf White Star fortgesetzt werden.“

Ergebnisse der drohnengestützten magnetischen Untersuchung

Für das Gebiet White Star gab es bislang keine hochauflösende geophysikalische Abdeckung; die einzigen öffentlich zugänglichen Daten stammten aus dem Jahr 1967 und wurden mit einem Linienabstand von 1 Meile erhoben. Als veröffentlichte geologische Grundlage dient die Karte des Gebiets Jarbidge von Coats, R.R., 1964 (USGS Bulletin 1141-M) im Maßstab 1:62.500. Die drohnengestützte hochauflösende magnetische Untersuchung des Unternehmens stellt somit den ersten modernen Datensatz dar, der im gesamten Konzessionsgebiet erhoben wurde, und wird zur Verfeinerung des geologischen Modells des Distrikts genutzt.

Abbildung 1 zeigt das Magnetikprodukt des analytischen Signals (AS) sowie die geologische Karte von 1964; vorläufige Interpretationen deuten darauf hin, dass der zentrale Intrusionskomplex ausgedehnter und intern komplexer ist und mehrere diskrete magnetische Körper aufweist, die mit Ausläufern der Quarzmonzonitintrusion übereinstimmen.

Abbildung 1: Vorläufige Interpretation des analytischen Signals und die bestehende geologische Karte des Konzessionsgebiets White Star. Geologische Legende siehe unten in Abbildung 2.

Abbildung 2: Legende zur geologischen Karte in Abbildung 1.

Das geologische Modell bei White Star umfasst eine Quarzmonzonitintrusion (Kqm), die in eine paläozoische Sedimentabfolge eingedrungen ist und mit Kalkstein (Pzl) sowie angrenzenden Wirtsgesteinen reagiert hat, wodurch ein Granat-Diopsid-Tactit und Hornfels (Pzt) entstanden sind, der lokal Scheelit enthält. Die historischen Stollen und Abbaustätten der Mine Batholith befinden sich innerhalb dieses Pzt-Tactits, und der historische Tagebau im Norden liegt in einem Gebiet, das aufgrund der Ausdehnung der quartären Deckschicht (Ql, Qgm, Qtg) nur unzureichend kartiert ist.

Aus den Magnetikprodukten lassen sich mehrere separate magnetische Körper innerhalb und angrenzend an den kartierten Kqm erkennen, die nach Ansicht des technischen Teams des Unternehmens Ausläufer der Quarzmonzonitintrusion darstellen. Jeder weitere Ausläufer bedeutet eine zusätzliche Länge des aussichtsreichen Kontakts zwischen Intrusion und Wirtsgestein und einen potenziellen Rahmen für weitere wolframhaltige Horizonte. Der Datensatz zeigt zudem magnetische Lineamente, die von Nordost nach Südwest sowie von Nordwest nach Südost verlaufen und das Konzessionsgebiet durchschneiden. Sie werden als steil einfallende Verwerfungs- und Bruchzonen interpretiert, die sich gut als Fluidwege eignen.

Es wurden vier Zielzonen für Anschlussarbeiten definiert:

Zentraler Kqm–Pzt-Kontakt , unmittelbar nördlich der Mine Batholith. Direkte Verlängerung des mineralisierten Kontakts im Streichen in der Mine selbst und das vorrangigste Ziel für Anschlussarbeiten. Nördlicher Pzt-Körper innerhalb des nördlichen Kqm. Ein kartiertes Pzt-Tactitfenster befindet sich innerhalb des nördlichen Kqm-Körpers und wird von einem nach Nordwesten verlaufenden magnetischen Lineament durchschnitten. Dokumentiertes wolframhaltiges Wirtsgestein, das von einer mutmaßlichen Fluidwegstruktur durchschnitten wird. Südlicher Kalksteinkorridor . Mehrere kleine Pzl-Kalksteinkörper im Südosten weisen getrennte magnetische Merkmale auf, die denen in der Mine Batholith entsprechen. Der Bereich ist noch nicht vollständig kartiert, und die wahre Ausdehnung von Pzl an der Oberfläche dürfte über die Umrisse von 1964 hinausgehen. Historisches Tagebaugebiet . Die Tagebaugrube ist auf Kqm kartiert, liegt jedoch unter einer ausgedehnten quartären Deckschicht, sodass die Oberflächengeologie eher auf Ableitungen als Feststellungen beruht. Der kohärente magnetische Charakter in diesem Gebiet stützt die Möglichkeit, dass sich die Geologie des Kqm–Pzt–Pzl-Kontakts unter der Deckschicht fortsetzt, wobei die historischen Abbaustätten selbst ein direkter Beweis für die zuvor identifizierte Mineralisierung sind.

Abbildung 3: Bild der magnetischen Gesamtintensität (TMI) des Konzessionsgebiets.

Abbildung 4: Bild der ersten vertikalen Ableitung (1VD) des Konzessionsgebiets.

Abbildung 5: Bild des analytischen Signals (AS) des Konzessionsgebiets.

Abbildung 6: Bild der zweiten vertikalen Ableitung (2VD) des Konzessionsgebiets.

Nächste Schritte und distriktweite Integration mit dem Datensatz von Rowland

Die drohnengestützte magnetische Untersuchung auf White Star wurde nach denselben Spezifikationen und mit demselben Linienabstand durchgeführt wie die kürzlich abgeschlossene drohnengestützte magnetische Untersuchung auf Rowland, sodass die beiden Datensätze als ein einziges, zusammenhängendes Magnetikprodukt von Distriktgröße verarbeitet und interpretiert werden können, das sich über das konsolidierte Wolframgebiet Jarbidge–Charleston erstreckt. Der kombinierte Datensatz durchläuft derzeit eine geophysikalische Inversion, deren Ergebnisse nach Fertigstellung und Überprüfung veröffentlicht werden. Dieser Datensatz wird den ersten modernen geophysikalischen Rahmen für die beiden Bergbaudistrikte liefern und eine integrierte Zielerstellung auf Distriktebene im Bereich zwischen den Abbaustätten bei White Star und den bestätigten Zonen historischer Abbaustätten im angrenzenden Wolframkonzessionsgebiet Rowland unterstützen.

Die geophysikalischen Daten werden mit den noch ausstehenden Ergebnissen der geochemischen Gesteinssplitterproben und Bodenuntersuchungen im Rahmen des Feldprogramms bei White Star und Rowland zusammengeführt, um vorrangige Ziele für Anschlussarbeiten zu definieren und die Planung weiterer Explorationsphasen auf dem Projekt zu unterstützen.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC):

Während der Datenerfassung wurden QA/QC-Protokolle auf die magnetischen Vermessungsdaten angewendet, um deren Integrität und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Alle magnetischen Daten wurden vor Ort einer Qualitätsprüfung unterzogen; die abschließende Datenverarbeitung und Rasterung erfolgte durch Warren Hughes von East Coast Consulting unter Verwendung von Geosoft Oasis Montaj. Es wurden Tageskorrekturen anhand gefilterter Basisstationsmesswerte sowie zusätzliche Korrekturen für Zeitverzögerung und Kursabweichung vorgenommen. Aus den korrigierten TMI-Daten wurden anschließend gefilterte Ableitungsprodukte berechnet, darunter das analytische Signal sowie die erste und zweite vertikale Ableitung. Die Raster wurden unter Verwendung der Methode der minimalen Krümmung mit einer Zellengröße von etwa einem Drittel des Abstands zwischen den Fluglinien erstellt. Alle Karten sind im Koordinatensystem NAD 1984 UTM Zone 11N dargestellt.

Literaturverzeichnis

Coats, R.R., 1964, Geology of the Jarbidge quadrangle, Nevada-Idaho, U.S. Geological Survey, Bulletin 1141-M, 1:62.500

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jasper Mowatt, MIMMM (Mitgliedsnummer 0486653) und MAusIMM (Mitgliedsnummer 3178851), einem Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein aufstrebendes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Wiederbelebung der nordamerikanischen Wolframversorgung gerichtet ist. Das Unternehmen treibt seinen Eintritt in den US-Markt durch vormals produzierende Wolfram-Assets in historisch bedeutsamen Bergbaugebieten voran und positioniert sich, um am wachsenden Bedarf an einer sicheren inländischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen teilzuhaben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.westernstarresources.com.

Kontaktdaten

Blake Morgan,

Direktor, President und CEO

blake@acvc.vc

WESTERN STAR RESOURCES INC.

1020 – 800 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen. Insbesondere unterliegen Verweise auf den Erwerb, zukünftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb auf dem Konzessionsgebiet, Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, Einschränkungen und Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie anderen Risiken, die uns derzeit möglicherweise nicht bekannt sind. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Western Star Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,41 % und einem Kurs von 0,186EUR auf Frankfurt (15. Juli 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.