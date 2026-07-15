AKTIE IM FOKUS
Übernahmefantasie treibt Paypal an
- Übernahmehoffnungen treiben PayPal-Kurs deutlich an
- Stripe und Advent bieten 60,50 Dollar je Aktie
- Kurs stieg auf 53,50 Dollar bleibt aber tiefer
FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmehoffnungen haben den in diesem Jahr sehr schwachen Aktien des Bezahldienstleisters Paypal am Mittwoch Rückenwind verliehen. Der Aktienkurs legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum US-Schlusskurs umgerechnet um gut 13 Prozent auf 53,50 US-Dollar zu. Im Hauptgeschäft würden die Aktien damit ihr Kursminus 2026 von aktuell fast 20 Prozent ein Stück weit verringern.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, wollen der Zahlungsabwickler Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International den Fintech-Pionier PayPal übernehmen. Sie hätten Anfang des Monats ein gemeinsames Angebot von 60,50 Dollar je Aktie vorgelegt. Das wären in Summe mehr als 53 Milliarden Dollar.
Bereits Anfang April sei versucht worden, Kontakt mit Paypal aufzunehmen; noch habe es aber keine Antwort seitens PayPal gegeben. Gespräche würden aber in den nächsten Wochen angestrebt. Das Unternehmen ist an der Börse inzwischen deutlich billiger als noch vor einigen Jahren. Der Kurs der Paypal-Aktien sank seit dem Rekordhoch von 310 Dollar vor rund fünf Jahren kräftig./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,84 % und einem Kurs von 46,40 auf Tradegate (15. Juli 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +21,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,92 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 42,49 Mrd..
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Für Langfristanleger ist eine Übernahme natürlich alles andere als gut, denn die spekulieren ja auf deutlich höhere Kurse.
Da sind wir doch gerne mit dabei, denn der neue CEO hat ein klares Ziel: Mindestens 150 % Kursgewinn!
Der Befreiungsschlag kommt, da bin ich davon überzeugt, früher oder später wird hier ein Run aller erster Güte losgehen.