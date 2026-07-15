Übernahmefantasie treibt Paypal an

Für Langfristanleger ist eine Übernahme natürlich alles andere als gut, denn die spekulieren ja auf deutlich höhere Kurse.





60$ ist jetzt nicht gerade das was man gerne als best price für pp sehen möchte.





Aber zum Glück eben über dem Preis wo man die letzten Jahre zukaufen konnte.





Paypauls Misere wird auch an der Prognose 2026 deutlich.

Trotz Umsatzwachstum von +23.5% gegenüber 2022, soll das Ebitda und Ebit auf gleichem Niveau liegen.

Immerhin, den Nettogewinn konnte man deutlich steigern um knapp 90% gegenüber 2022 und gegenüber dem vorherigen Hoch 2021 um knapp 30%.





So schlecht wie man Paypal gerade darstellt sieht es nicht aus.

Aber man muss auch sagen, die Gefahr das sich die Spirale verschlechtern kann, ist auch nicht von der Hand zu weisen.

Aber man rudert ja schon seit Jahren dagegen, was bei einem so großen Unternehmen auch eben mal dauert.





Chancen stehen meiner Meinung nach Risiken gegenüber, die im Moment jetzt nicht erwarten lassen, das PP vom Markt mal eben überrollt wird, dazu ist man zu stark und man versucht Innovativ dagegen anzugehen







