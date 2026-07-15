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    Infortrend erweitert Edge-Computing-Portfolio zur Unterstützung sich wandelnder KI- und Edge-Workloads

    TAIPEI, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), ein führender Anbieter von Enterprise-Storage- und KI-Lösungen, gab heute die Erweiterung seines Edge-Computing-Portfolios bekannt. Das aktualisierte Portfolio ist in verschiedene Lösungskategorien gegliedert und darauf ausgelegt, die Anforderungen von Edge-KI-Workloads zu erfüllen – von Einzelknoten bis hin zu hochverfügbaren Cluster-Bereitstellungen.

    Infortrend expands its edge computing portfolio to support evolving AI and edge workloads, showcasing bare metal hardware and turnkey solutions including Standalone Edge, HA Edge, and Advanced Edge configurations

    Da Unternehmen Daten zunehmend direkt am Entstehungsort verarbeiten, ist eine Infrastruktur, die Edge-KI-Inferenz, Virtualisierung und containerisierte Anwendungen bewältigen kann, zu einer betrieblichen Notwendigkeit geworden. Edge-Bereitstellungen unterscheiden sich jedoch erheblich hinsichtlich Umfang, Leistungsanforderungen und IT-Ressourcen. Um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Infortrend ein umfassendes Edge-Computing-Portfolio an, das sowohl Hardware als auch vollständig integrierte schlüsselfertige Lösungen umfasst und für eine breite Palette von Betriebsumgebungen ausgelegt ist.

    Edge-Computing-Portfolio

    Bare-Metal-Hardware

    • Edge-Hardware: Speziell für Edge-Umgebungen optimierte Server, konzipiert für Unternehmen, die ihren eigenen maßgeschneiderten Software-Stack einsetzen möchten.

    Schlüsselfertige Edge-KI-Lösungen

    Diese Lösungen sind mit dem Betriebssystem und der Software zur Ausführung traditioneller und containerisierter Anwendungen vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit – jede davon ist auf unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Umfang und Verfügbarkeit zugeschnitten.

    • Standalone Edge: Eine Ein-Knoten-Lösung, die sich ideal für abgelegene Standorte ohne eigenes IT-Personal eignet und Rechenleistung der Enterprise-Klasse in einem kompakten System mit minimalem Einrichtungs- und Betriebsaufwand bietet.
    • HA Edge: Eine redundante Hochverfügbarkeitslösung mit zwei Knoten, die auf maximale Betriebszeit ausgelegt ist. Sie stellt sicher, dass Edge-Workloads auch bei Knotenausfällen nahtlos weiterlaufen, und eignet sich daher ideal für betriebskritische Standorte, an denen Ausfallzeiten nicht in Frage kommen.
    • Advanced Edge: Ein skalierbarer Cluster mit 3 bis 5 Knoten, der automatisches Failover und dynamische Ressourcenskalierung bietet und die hohe Rechenleistung liefert, die für umfangreiche Edge-KI-Workloads erforderlich ist.

    Diese Bereitstellungsmodelle basieren auf zwei speziell entwickelten Hardware-Serien, die die Rechengrundlage für jede Lösung bilden:

    • KS 3000U — Ausgestattet mit einem einzelnen AMD EPYC 8004-Prozessor und bis zu zwei GPUs ist diese Serie für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot optimiert.
    • KS 5000U  — Angetrieben von zwei Intel Xeon- oder AMD EPYC 9004/9005-Prozessoren mit bis zu 320 CPU-Kernen und Unterstützung für bis zu vier GPUs liefert sie die Leistung, die für die anspruchsvollsten rechenintensiven Workloads erforderlich ist.

    „Die Datenverarbeitung am Edge beseitigt Latenzzeiten und verringert die Abhängigkeit von der Cloud – doch verschiedene Standorte haben sehr unterschiedliche Anforderungen an Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Wir haben unser Portfolio erweitert, um genau darauf einzugehen, damit Unternehmen die richtige Infrastruktur für ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen bereitstellen können", sagte Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend Technology.

    Über Infortrend

    Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

    Infortrend und EonStor sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3005341/Infortrend_202607_edge_1200x600.jpg 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/infortrend-erweitert-edge-computing-portfolio-zur-unterstutzung-sich-wandelnder-ki--und-edge-workloads-302825781.html






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    PR Newswire (dt.)
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