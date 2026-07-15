eBay schlägt zu: Dieser Milliarden-Deal soll die Gen Z erobern

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde hat laut einer Mitteilung vom Mittwoch die geplante Übernahme der britischen Wiederverkaufsplattform für Kleidung Depop durch den US-amerikanischen E-Commerce-Konzern eBay genehmigt. Daher wird die Regulierungsbehörde den Fall nicht in eine Phase-2-Untersuchung weiterleiten. Die Wettbewerbsbehörde hatte ihre Untersuchung der Transaktion im Juni eingeleitet.

eBay zahlt rund 1,2 Milliarden US-Dollar für Depop. Verkäufer ist Etsy, das die britische Plattform erst 2021 für 1,625 Milliarden US-Dollar übernommen hatte. Der heutige Verkaufspreis liegt damit rund 425 Millionen US-Dollar unter dem damaligen Kaufpreis, wobei mögliche Kaufpreisanpassungen noch nicht berücksichtigt sind. Etsy will sich künftig wieder stärker auf seinen Kernmarktplatz konzentrieren. Für eBay ist Depop vor allem wegen der jungen Nutzerschaft interessant. Ende 2025 hatte die Plattform rund 7 Millionen aktive Käufer, von denen fast 90 Prozent jünger als 34 Jahre waren. Hinzu kamen mehr als 3 Millionen aktive Verkäufer. Der Warenumsatz lag 2025 bei etwa 1 Milliarde US-Dollar. In den USA wuchs er gegenüber dem Vorjahr um fast 60 Prozent.