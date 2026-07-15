Bayer Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.07.2026

Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 48,17€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,91 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,94 € entspricht. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,91 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,56 % bestehen.

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Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um -4,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,32 %. Im Jahr 2026 gab es für Bayer bisher ein Plus von +32,59 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,22 % 1 Monat +33,32 % 3 Monate +21,56 % 1 Jahr +77,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 15.07.2026, 09:28 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die juristische Lage im Glyphosat‑MDL (Richter Chhabria, nur noch rund 62 Fälle, mögliche kurzfristige Entscheidungen) und deren Auswirkungen auf Bewertung und Kurs. Diskutiert werden zudem der 3‑Mrd.-Deal mit Apollo, Moodys verbesserter Ausblick, Bewertungsprojektionen der Pharmasparte mit Upside‑Potenzial sowie Anlegerpositionen bei ~45€ und Kursfantasien um 80€.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,49 Mrd. € wert.

Hier geht´s rund! Aktuell erlebt die Krebsforschung durch die Verschmelzung von Zellanalyse und digitaler Präzision eine historische Zeitenwende. Mit einem neuen Management versucht BioNTech seine revolutionäre mRNA-Plattform von Covid-19 auf …

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,82 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,60 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,19 %. Sanofi verliert -0,01 %

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.