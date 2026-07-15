Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.07.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 951,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -26,70 € entspricht. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,73 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -34,74 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -15,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -37,58 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,96 % 1 Monat -17,66 % 3 Monate -34,74 % 1 Jahr -47,93 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Stand: 15.07.2026, 09:28 Uhr

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,66 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Thales notiert im Minus, mit -0,23 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,49 %. Lockheed Martin legt um +0,24 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,26 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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