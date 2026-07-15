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    Evotec Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 15.07.2026

    Am 15.07.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -5,52 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 15.07.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026

    Die Evotec Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,52 % auf 3,5580. Damit verliert die Aktie -0,2080  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,52 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -34,88 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -30,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -36,16 %.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -30,97 %
    1 Monat -27,48 %
    3 Monate -34,88 %
    1 Jahr -50,62 %
    Stand: 15.07.2026, 09:29 Uhr

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 630,35 Mio. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -5,74 %
    -31,48 %
    -28,02 %
    -35,36 %
    -50,98 %
    -84,14 %
    -90,67 %
    -8,99 %
    -76,09 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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