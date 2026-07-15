Evotec Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 15.07.2026

Die Evotec Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,52 % auf 3,5580€. Damit verliert die Aktie -0,2080 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,52 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -34,88 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -30,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -36,16 %.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -30,97 % 1 Monat -27,48 % 3 Monate -34,88 % 1 Jahr -50,62 %

Informationen zur Evotec Aktie

Stand: 15.07.2026, 09:29 Uhr

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 630,35 Mio. € wert.

Das Biotech-Unternehmen Evotec meldete am Montagabend schwache Vorab-Ergebnisse zum ersten Halbjahr und senkte die Gesamtjahresprognose drastisch. Doch der Handelstag endete im Chartbild mit einem „Hammer“. Eigentlich ein bullisches Signal … auch hier?

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Die globale Lebensmittelversorgung steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Eine wachsende Weltbevölkerung, die Erderwärmung und strengere Umweltauflagen stellen Herausforderungen und …

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So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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