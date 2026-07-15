Intel - Aktie zieht deutlich an - 15.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,54 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +4,23 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 98,64€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Intel Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +79,00 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +0,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +201,12 % erlebt.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,05 % 1 Monat -12,91 % 3 Monate +79,00 % 1 Jahr +380,54 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 15.07.2026, 09:29 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 506,32 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,25 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,13 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,19 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,98 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.